中國腦機接口技術實現又一次突破性進展。據「北京天壇醫院」公眾號介紹，日前，首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科賈旺教授團隊聯合清華大學洪波教授團隊，利用微創腦機接口成功幫助高位截癱患者實現意念控制光標移動。



據介紹，該患者因意外事故導致脊椎高位截癱，完全失去自理能力。去年12月，賈旺團隊為患者成功實施微創無線腦機接口NEO（Neural Electronic Opportunity）植入手術。

經過兩個月的康復訓練，患者通過腦機接口運動輔助功能，可以實現用意念活動驅動氣動手套抓握水瓶等動作，同時可在普通家居環境中，憑藉意念控制電腦屏幕光標移動。

在康復計劃中，醫療團隊將進一步訓練患者的意念活動控制能力，增強患者與電子設備的交互性，進一步通過意念活動控制電子書翻頁、光標點擊確認等動作。

中國腦機接口技術新突破，清華團隊實現高位截癱患者腦控光標。（北京天壇醫院）

此外，今年1月，宣武醫院與清華大學團隊共同宣布首例患者腦機接口康復取得突破性進展。該案例患者是一位因車禍引起頸椎脊髓完全性損傷的男性。通過腦機接口植入成功採集患者的感覺運動腦區顱內神經信號，在3個月居家康復訓練後，患者已能夠通過腦電活動驅動，實現自主喝水等功能。

宣武醫院趙國光院長團隊進行首例植入手術。（清華大學醫學院）

據瞭解，腦機接口技術未來有望在醫療、康復、娛樂等領域得到廣泛應用。如腦機接口技術可用於幫助癱瘓患者恢復行走、說話等功能，用於幫助盲人、聾人感知周圍環境。當然，該技術也能用於開發新的娛樂方式，比如腦機接口遊戲。