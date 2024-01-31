國內腦機接口技術重大突破　四肢截癱患者實現自主腦控喝水

近日，宣武醫院與清華大學團隊共同宣布，全球首例通過植入式硬膜外電極腦機接口輔助治療的四肢截癱病例，在行為能力康復上取得突破性進展，實現自主腦控喝水。



據介紹，患者因車禍引起頸椎處脊髓完全性損傷，長期處於四肢癱瘓狀態。去年10月24日，宣武醫院院長趙國光團隊和清華大學教授洪波團隊，共同完成無線微創腦機接口NEO臨床植入試驗。

該試驗將兩枚硬幣大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。居家使用時，體外機隔著頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或者手機上，實現腦機接口通信。

宣武醫院趙國光院長團隊進行首例植入手術。（清華大學醫學院）

經過3個月的居家康復訓練，該患者目前可以通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。此外，患者脊髓損傷臨床評分和感覺誘發電位測量情況均有改善。

宣武醫院團隊介紹，該項目實現兩大突破。首先，團隊在植入腦機接口的過程中，將內機埋在顱骨內、電極覆蓋在硬膜外，可在保證顱內信號採集質量的同時，不破壞神經組織。

其次，通過近場無線供電和信號傳輸，植入顱骨的體內機無需電池驅動。腦機接口通過記錄和解讀大腦信號，實現大腦和計算機之間直接通信，可以幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復，還有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦信息處理能力。