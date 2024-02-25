娃哈哈創始人宗慶后病逝享年79歲　身家逾千億三次位列內地首富

娃哈哈創始人宗慶后因病醫治無效，2月25日上午10時30分逝世，享年79歲。宗慶后曾三次坐上《福布斯》中國內地首富交椅；2023年，宗慶后以1000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。



據訃告，杭州娃哈哈集團有限公司宗慶后同志治喪委員會，定於2月28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地（杭州市錢塘區白楊街道10號大街與5號大街交叉口）舉行追思會。

宗慶后是全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，曾擔任第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表。

據此前報道，2月22日，宗慶后春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院ICU病房。其最近一次公開露面，是2023年3月18日接受央視財經頻道《對話》欄目專訪。

白手興家 三次問鼎中國首富

據內媒報道，1987年，當時42歲的宗慶后帶領兩名退休老師，靠著14萬元（人民幣，下同）借款承包連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始了自己的創業之旅。從沿街叫賣冰棍，到做保健品銷售員，宗慶后一路逆襲。1991年，其創建了娃哈哈食品集團公司，並讓「AD 鈣奶」在上市第二年就創造了6.85億元的產值，直接使娃哈哈營業額實現翻倍，高達20億元人民幣。

娃哈哈集團打造了娃哈哈純淨水、AD鈣奶、爽歪歪等家喻戶曉的國民飲料品牌。目前，娃哈哈在全國建有81個生產基地、187家子公司，擁有員工近3萬人。由此，2010年、2012年、2013年，宗慶后也三次坐上《福布斯》中國內地首富交椅。2023年，宗慶后以1000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。

創業30餘年，宗慶后也被稱為娃哈哈「第一勤奮的人」，早上7點之前上班，晚上11點之後下班。一年365天如此，幾十年如一日，宗慶后就經常住在辦公室。

宗慶后在2018年接受媒體採訪時總結其經營哲學為「專注主業，小步快跑」。所謂「小步」，是指在決策上要小心謹慎，小步擴張，發現不對立刻撤退止損；「快跑」是指機會一旦出現，就迅速行動，把握機遇，不能猶豫。