河北醫院濫用有創呼吸機致婦人感染死亡　家屬：醫生稱用來｢養肺｣

河北婦人張靜華早前由於重症肺炎、多臟器功能衰竭而死亡，事後，其兒子孫樹森等人質疑邯鄲市第一醫院濫用有創呼吸機「過度醫療」，遂提起訴訟。去年12底，邯鄲市中級法院作出終審判決，判醫院承擔80%賠償責任。周四（1日），醫院相關科室負責人稱，治療過程有「瑕疵」，但醫院服從法院的判決。而孫樹森兄弟則獲得醫院賠償26萬餘元人民幣，並把款項全部捐獻給中國青少年發展基金會，「我不是醫鬧，我打官司不是為了錢，就是為了討個說法」。



1931年出生的張靜華是邯鄲市叢台區人，是一名離休幹部。2020年6月5日，她因發熱到邯鄲市第一醫院住院治療，持續81天，直至8月25日死亡。期間，她先後到老年病二科、呼吸二科、重症醫學科。而在確診重症肺炎、Ⅰ型呼吸衰竭等，並出現「心動過速」後，醫護人員為其使用有創呼吸機。

張靜華生前照。（澎湃新聞）

不過孫樹森表示，上呼吸機當天，其母的血氧飽和度多次檢測為96%至99%，並未出現呼吸衰竭，不解醫院為何使用「有創」呼吸機。兩三天後，由於難以忍受噪音，母親拽掉了呼吸機，而此後10天的5次痰液檢查，均未發現真菌感染。不過醫生表示要「用呼吸機養養肺」，遂再次對張靜華經鼻氣管插管，接有創呼吸機輔助通氣治療。而從7月15日使用，直至8月25日死亡，張靜華再沒有離開呼吸機，一旦試圖拔掉就喘得接不上氣來。

孫樹森稱，當時他們也不懂，以為真能「養肺」，後來咨詢醫學專家才明白，有創呼吸機是患者不能自主呼吸時，才被用來維持生命，「哪能養肺呢」。8月7日，北京朝陽醫院一位呼吸科專家對張靜華進行遠程視訊會診，他認為開放氣道使用有創呼吸機後，患者極易對呼吸機產生依賴，而開放的氣道又會使肺部容易受到外部感染，於是免疫低下的張靜華就不停地、反覆地受到各種微生物的感染。檢驗報告亦顯示，張靜華的肺部在7月下旬陸續感染曲黴菌、鮑曼不動桿菌等多重耐藥病菌。

住院56天後，張靜華被診斷為Ⅱ型呼吸衰竭、重症肺炎、感染中毒性休克等。孫樹森憶述，當時母親渾身腫得像皮球一樣，皮膚還起泡，也不能排尿。有時，她會醒過來，但插著呼吸機不能說話，只能眼睜睜看着他們掉眼淚。

到了8月20日，ICU醫生告知孫樹森等人通過呼吸機「機械通氣」的風險，並讓其在知情同意書上簽字，這時，他們才終於得知上有創呼吸機的風險，包括呼吸機依賴，可能引起相關性肺炎、呼吸功能衰竭等，但離母親使用有創呼吸機已過了一個多月，他們之前一直都不知道風險，也沒人通知他們在知情同意書上簽字。5日後，張靜華經搶救無效死亡。

司法鑒定認為，邯鄲市第一醫院對張靜華開放氣道、使用呼吸機的診療行為存在過錯，是導致患者多重耐藥菌感染和真菌感染，以致重症肺炎、臟器功能衰竭而死亡的主要原因。

去年12月底，邯鄲市中級法院作出終審判決，判邯鄲市第一醫院承擔80%賠償責任。判決書指，此案具有一定的現實啟示意義，值得醫療機構乃至全社會的思考與關注。

周四，邯鄲市第一醫院相關科室負責人表示，之所以給張靜華插管上呼吸機，是考慮到其血氧下降等多種因素，患者家屬是「片面理解」。不過他稱，治療過程也有「瑕疵」，醫院服從法院的判決。

而將賠償悉數捐出的孫樹森解釋，捐款是為了滿足母親生前樂善好施的願望，他希望母親的悲劇不要重演，「願天下千千萬萬個母親不會受到這種傷害」。