宗慶后病逝享年79歲　有「布鞋首富」之稱　70歲出行仍搭經濟艙

娃哈哈創始人宗慶后因病醫治無效，2月25日上午10時30分逝世，享年79歲。宗慶后曾三次坐上《福布斯》中國內地首富交椅；2023年，宗慶后以1000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。



《澎湃新聞》報道介紹，儘管三度問鼎首富榜，宗慶后身上有「改革開放後第一代創業者的共同特質」：質樸、低調，時常著幾十元布鞋，因此也被稱為「布鞋首富」。



據訃告，杭州娃哈哈集團有限公司宗慶后同志治喪委員會，定於2月28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地（杭州市錢塘區白楊街道10號大街與5號大街交叉口）舉行追思會。

宗慶后是全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，曾擔任第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表。

據此前報道，2月22日，宗慶后春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院ICU病房。其最近一次公開露面，是2023年3月18日接受央視財經頻道《對話》欄目專訪。同年4月7日，宗慶后現身中國國際飲料工業科技展。

《澎湃新聞》報道介紹，儘管三度問鼎首富榜，宗慶后身上有「改革開放後第一代創業者的共同特質」：質樸、低調，時常著幾十元布鞋，因此也被稱為「布鞋首富」。

2017年，有網民在武漢天河國際機場拍到宗慶后獨自拉著行李箱候機。娃哈哈人士事後接受採訪回應表示：「平時坐飛機出行，他都是坐經濟艙，不帶助手，日常生活也節省。」