擬今年首飛　長征十二號運載火箭首次公開亮相

周一（26日），在《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》發布會上，中國航天科技集團八院專家介紹了長征六號丙運載火箭和長征十二號運載火箭這兩型新火箭的相關情況。這是長征十二號運載火箭首次公開亮相，其計劃今年首飛。



據介紹，長征十二號運載火箭為兩級構型，直徑3.8米，一級採用四台推力1250千牛的液氧/煤油發動機，二級採用兩台推力180千牛的液氧/煤油發動機。近地軌道運載能力不小於10噸，700公里太陽同步軌道運載能力不小於6噸。整流罩標配5.2米和4.2米直徑，可根據不同任務進行多尺寸適配。

長征十二號運載火箭正開展首飛箭的總裝總測。（中國航天科技集團）

目前，長征十二號運載火箭的各項研製工作經已完成，正在開展首飛箭的總裝總測。按計劃，其今年會在海南文昌的中國首個商業發射場完成首飛任務。海南商業航天發射場將建成兩個液體火箭發射工位，其中，已經竣工的一號發射工位為長征八號運載火箭的專用工位，而二號發射工位預計今年完工，將為長征十二號運載火箭首飛提供發射服務。

據悉，長征系列運載火箭通常為3.35米直徑，固體運載火箭則普遍在3米以下。而八院研製的長征十二號運載火箭首創了3.8米箭體直徑。專家介紹，其為根據中國新一代主力液氧煤油發動機YF-100系列的改進研製情況、經過反覆論證研究試驗的結果，既能通過鐵路運輸至各發射場，又能實現箭體直徑與發動機數量的最佳適配，實現能力拓展和一箭通用，並為未來重覆使用火箭奠定基礎。

長征六號丙運載火箭可執行多種軌道發射任務。（中國航天科技集團）

另一方面，長征六號丙運載火箭計劃於太原衛星發射中心執行發射任務，其充分繼承了長征六號、長征六號甲等新一代運載火箭的成熟技術和產品，採用兩級構型，一子級直徑為3.35米，700公里太陽同步軌道運載能力約2噸，500公里太陽同步軌道運載能力約2.4噸，衛星整流罩包括3.35米、3.8米等不同尺寸，可根據不同任務進行適配。其可執行多種軌道發射任務，支持單星發射、多星發射和搭載發射，具有可靠性高、發射成本低、適應能力強、履約周期短等優點。