「南沙造」一箭五星！力箭一號遙三運載火箭發射成功

1月23日12時03分，中科宇航力箭一號遙三運載火箭·歡樂春節號在酒泉衛星發射中心成功發射，採用「一箭五星」的方式，順利將泰景一號03星、泰景二號02星、泰景二號04星（默孚龍號）、泰景三號02星、泰景四號03星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，該批衛星主要用於科學研究、空間探測、環保普查等領域。



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力箭一號運載火箭目前已連續三次發射取得圓滿成功，共將37顆衛星精准送入預定軌道，發射成功率100%。該型火箭適用於中小衛星中低軌道快速組網發射，500公里太陽同步軌道運載能力達1.5噸，是目前我國商業運載火箭發射市場上具有核心競爭力的中型固體運載火箭，也是我國商業航天主力火箭之一，可有效滿足中低軌道商業發射市場需求，同時具備市場需求多樣化的快速響應能力。

作為中科宇航產業化基地首批生產的力箭一號遙三運載火箭從南沙出發再叩蒼穹，讓粵港澳大灣區「上九天」的夢想綻放天際。中科宇航通過位於廣州南沙的火箭製造基地，以力箭系列運載火箭為核心產品，實現批量化生產和精益化管理，大幅提升裝配效率，有效縮短髮射週期，瞄准低成本航班化推動我國商業運載火箭發射新時代。

據悉，此次任務共搭載的五顆商業衛星由北京微納星空科技有限公司自主研制，其中多顆衛星平台和載荷技術填補了國內行業空白，關鍵技術研究取得顯著成果。泰景四號03星在五顆衛星中最為「搶眼」，它是中國首顆商業Ku頻段相控陣雷達成像衛星，也是微納星空首次實現平板式衛星構型，可支持多星堆疊發射，為後續大規模衛星組網奠定基礎。