高新技術職位持續｢霸榜｣內地高薪榜單　Sora開創新銳賽道人才需求

獵聘大數據研究院最新發布《2024新春開工首周就業洞察報告》，資料顯示，隨著春招的深入開展，今年開工首周，內地人才需求增長明顯。



內媒《第一財經》報道，該份報告點名電子、半導體/積體電路，以及新能源行業均為新質生產力方面的典型行業，正在彙聚形成新的就業高地。其中，報告將電子、半導體/積體電路等行業視為工業糧食，定調是國家大力發展的高科技產業。而在全球宣導綠色低碳的發展趨勢下，報告預期新能源作為可持續、環保的可再生清潔能源，將成為推動經濟發展的新引擎，需要更多人力參與其中。

在新銳賽道方面，報告顯示，今年開年以來，Sora的誕生給人們帶來前所未有的視覺衝擊，將AIGC的文生影片功能提升到全新的高度，該領域開工人才需求激增。獵聘大數據顯示，其新發職位較去年開工首周增長了612.5%，招聘平均年薪也較為可觀，為44.37萬元（人民幣，下同）。

2024年2月16日，人工智能（AI）聊天程式ChatGPT母公司公司OpenAI發布影片窪圖，展示新款文字生成影像產品Sora產出的片段成品。（X @OpenAI）

報告顯示，從AIGC相關職位的職能分布TOP5來看，演算法工程師、產品經理位居前二，佔比為18.95%、12.63%。演算法工程師是AIGC領域的關鍵技術職位，為AIGC提供演算法支撐。

此外，產品經理則可加快AIGC產品落地，改善使用者體驗。視覺設計、自然語言處理、圖像演算法位居第三至第五，這三者對於實現AIGC的跨模態、多模態效果至關重要，為用戶呈現更為精彩奇妙的內容生成。

報道分析，當前「新質生產力」已進一步轉變為人才高地下的「就業新動能」。

根據《第一財經》此前報道，在2月24日舉辦的上海市春季促進就業綜合性大型招聘會上，「新質生產力」專區共聚集22家涉及領域新、技術含量高，科技創新特點鮮明的企業。其中，上海傳之神科技有限公司是招聘現場「新質生產力」專區的001號企業，對首席演算法科學家，該公司開出了5.5萬至7.5萬元的薪酬；針對演算法工程師和大模型應用開發崗，則給出了2萬至4萬元不等的薪資。

報道援引該公司聯合創始人張家慶介紹，該場招聘會才開始20分鐘，公司就在現場收到了上百份來自求職人才的簡歷，其中不乏康奈爾大學、哥倫比亞大學等名校畢業生，「大家的熱情出乎意料」。

OpenAI的ChatGPT和Sora模型持續引起人們對AI發展的關注。（資料照片）

智聯招聘發布的《2024年春招市場行業週報（第一期）》顯示，節後春招市場供需雙旺。其中，在新動能驅動下，新興領域持續發力，新能源、新製造、生物醫藥等新興領域在招聘薪酬TOP10榜單中佔據5席。

其中，目前處於風口的新能源/電氣/電力行業，平均招聘月薪12051元，高於去年同期的10904元，同比上漲11%。工業自動化以11532元平均招聘月薪，新晉薪酬TOP10榜單，位居第六。電子技術/半導體/積體電路、醫藥/生物工程、航空/航太研究與製造行業平均招聘月薪分別為11749元、11266元、11184元，分別位列第五、第七、第八。

從職業看，高新技術職位持續「霸榜」高薪榜單。其中，晶片工程師平均招聘薪酬達到23460元/月，排名第一；人工智能工程師以22592元的招聘月薪位居第二名。這兩個職業薪酬排序與去年同期保持一致。此外，軟件研發、通信及硬件研發、移動研發、生物/醫藥研發、前端開發等研發類崗位，繼續保持招聘薪酬TOP20。