OpenAI新產品Sora文字可轉影片　「東京雪景」示例幾可亂真

人工智能(AI)聊天程式ChatGPT母公司公司OpenAI於2月15日宣布,將推出一款名為「Sora」的新AI產品,只要輸入文字內容,即可快速轉換成最長1分鐘的影片,影像相當逼真。



OpenAI在15日發表網誌稱,Sora不但能理解用戶提出的要求,更能理解事物在現實世界中的物理性質,可生成包涵多個人物、特定動作的複雜場景,準確呈現影片主體及背景細節,更可在單一影片中分出多個鏡頭,準確保留人物及視覺風格。

OpenAI在16日於社交平台上載多段由Sora生成的影片,其中一則展示二人在東京雪景下攜手漫步,鏡頭由遠至近,背景地上、樹上和屋簷上的積雪幾可亂真。

該帖文指,影片是輸入以下文字轉換得出:「美麗、雪下的東京熙來攘往。鏡頭沿繁華市街移動,影着數人享受美麗的下雪天,並在附近貨攤購物。漂亮的櫻花瓣隨着雪花風中紛飛。」(Beautiful, snowy Tokyo city is bustling. The camera moves through the bustling city street, following several people enjoying the beautiful snowy weather and shopping at nearby stalls. Gorgeous sakura petals are flying through the wind along with snowflakes.)

OpenAI網誌稱,Sora現時仍有混淆空間細節、無法理解並模擬出事件的因果關係等弱點。OpenAI行政總裁奧爾特曼(Sam Altman)指,產品16日起進行安全測試,並率先開放予有限創作者試用。

更多OpenAI Sora試用影片: