1元優惠！深圳機場碼頭50分鐘直達香港機場海天碼頭　附教程

港深交通又有限時優惠！深圳機場碼頭到香港機場航線有1元船票搶購，方便3月1日至3月31日出行的旅客。整趟航線僅須50分鐘，無須入境香港，直接進入香港機場控制區，通過安全檢查領取過境退稅後，搭乘旅客捷運系統（僅須約3分鐘）進入香港國際機場1號客運大樓登機離港，空海聯運，效率翻倍。



船班時刻表：

目前，共57家航空公司參與深圳機場碼頭空海聯運服務，後續將持續更新。其中15家航空公司可在碼頭辦理值機手續，33家航空公司可在碼頭辦理行李直掛手續。（詳見教程）

搶購1元船票從深圳機場碼頭到香港機場碼頭（教程）：

步驟一：通過「深圳機場碼頭」微信公眾號購買船票。

步驟二：距船班出發時刻提前60分鐘抵達深圳機場碼頭候船樓1號門，進入至5-9號售票及值機櫃檯進行船票、機票確認，部分航司可提前在深圳機場碼頭辦理值機手續。

深圳機場碼頭候船樓（深圳發布）

可辦理值機的航空公司：在深圳機場碼頭辦理登機牌、退稅券，行李直接託運至目的地。未能辦理值機的航空公司：在深圳機場碼頭櫃檯辦理資料登記。

步驟三：乘船前往香港機場（海天碼頭），該航線全程約50分鐘。

香港機場（海天碼頭）（深圳發布）

步驟四：未在機場碼頭辦理值機手續的旅客需在海天碼頭對應的航司櫃檯辦理相關值機手續。

步驟五：搭乘旅客捷運系統前往香港國際機場一號客運大樓登機離港。

（深圳發布）

如何從香港機場碼頭返回深圳機場碼頭？

步驟一：乘坐飛機航班抵達香港機場後，在「深圳機場碼頭」公眾號購票後，按「往內地/澳門快船票務處」指示牌前往5樓抵港層E2轉機處的CKS櫃檯。

旅客須前往「往內地/澳門快船票務處」。（深圳發布）

步驟二：在位於E2轉機的往內地/澳門快船票務櫃檯確認船票及出示行李牌（無須辦理香港入境及海關手續）。

（深圳發布）

步驟三：搭乘旅客捷運系統前往海天客運碼頭登船。

（深圳發布）

步驟四：乘船前往深圳機場碼頭。