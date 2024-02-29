手術中未發現腫瘤仍切除胰臟　77歲婦兩月後亡　港大深圳醫院賠錢

內媒《新京報》29日報道，在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下，香港大學深圳醫院在2018年對一名77歲女性患者實施了「全胰切除術」（全胰臟切除），手術後兩個月患者離世。其後患者女兒向深圳法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟，至2023年11月，深圳市中級法院二審判決港大深圳醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬62萬餘元（人民幣，下同）。



死者家屬表示，希望追究主刀醫生的刑事責任和行政責任。死者家屬稱，曾向深圳衛健委反映此事，對方因「違法行為在二年內未被發現」，決定不再給予行政處罰。死者家屬還曾以主刀醫生涉嫌故意傷害罪向深圳警方報案。報道引述警方指，該案目前沒有立案，正在研究中。



77歲的張玉華在港大深圳醫院接受手術後兩個月離世。（《新京報》）

報道引述判決書顯示，2018年8月，77歲的張玉華因在港大深圳醫院體檢時發現膽囊結石入院治療，後經檢查，被診斷為「胰腺惡性腫瘤可能性大」，進行全胰切除和脾切除手術。手術後兩個多月，張玉華因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合症，經搶救無效後去世。

張玉華的女兒郇杰表示，母親去世後，她去打印病歷才發現，無論是手術前的檢查，還是手術中的病理檢測結果，都沒有發現母親的胰腺有腫塊或病灶。

手術進行時未發現腫塊仍切除全胰臟

2019年8月，郇杰等家屬向深圳市福田區法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟。法院委託廣東中一司法鑒定中心進行鑒定。鑒定意見顯示：醫方僅憑外院PET-CT檢查報告即對張玉華診斷為「胰腺癌」，手術前MRI未見胰腺腫塊、ERCP創檢未見腫瘤細胞，無足夠的影像、病理學依據。

鑒定意見又指，在手術中探查未見張玉華胰腺有明顯的腫塊、病灶時，未及時告知家屬；張玉華高齡，有高血壓病史，在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下行「全胰切除術」，手術創傷巨大且對張玉華的全身營養代謝及水電平衡產生嚴重影響，其死亡與手術方式的選擇有一定關係。港大深圳醫院的過錯與張玉華的不良治療後果存在主要因果關係，責任參與度為61%-90%。

港大深圳醫院對上述鑒定意見提出異議，認為張玉華的死亡原因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症並非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。

二審判醫院承擔全部賠償責任

法院一審判決被告港大深圳醫院承擔80%的賠償責任，賠償金額47萬餘元。雙方不服判決，上訴至深圳市中級法院。二審法院採納了上述鑒定意見，並指出，港大深圳醫院在診療過程中沒有盡到高度注意的義務，致使患者未能避免本可避免的不良後果，喪失了接受適當治療的機會及生存可能性。

2023年11月，法院終審判決港大深圳醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬62萬餘元。

市衛健委：違法行為在二年內未被發現 不給予行政處罰

郇杰稱，2020年10月，該案一審期間，她已向深圳市衛健委反映此事，訴求之一是希望吊銷主刀醫生的行醫資格。當年12月，深圳市衛健委覆函稱，經調查，港大深圳醫院「涉嫌存在未及時告知病情等醫療服務信息的行為」，但依據《中華人民共和國行政處罰法》規定，「違法行為在二年內未被發現的，不再給予行政處罰」。故對該違法行為不予以行政處罰，已對該院下達《衛生監督意見書》責令整改。

警方：目前未立案

拿到司法鑒定結果後，2021年5月，郇杰以主刀醫生涉嫌故意傷害罪向深圳市公安局天安派出所報案，收到了深圳市公安局福田分局的報警回執。本年2月28日，《新京報》致電主辦該案的責任領導，對方回覆，該案目前沒有立案，已從家屬處知悉判決結果，但民事判決不影響刑事案件受理，因案情複雜，目前正在研究，逐層向上級彙報，有進展會及時通知家屬。

郇杰表示，認可法院判決結果，同時希望追究責任人的刑事責任和行政責任。

代理過多起醫療事故糾紛案例的內地法律學者卓小勤認為，二年期針對的是違法行為的「發現」而不是「發生」，應從受害人舉報投訴算起。受害人如不服處理結果，有權對深圳市衛健委提起行政訴訟。

中國衛生法學會副會長鄭雪倩表示，構成醫療事故未必構成刑法層面的醫療事故罪。鄭雪倩解釋，《醫療事故處理條例》出台主要是解決民事賠償問題，關於醫療事故標準的認定較為寬鬆，難以作為行政處罰的依據，更遑論刑事罪名認定。醫療事故必須達到一定的嚴重程度才會作出行政處罰決定，刑事處罰構成標準則更為嚴苛。

根據《中華人民共和國刑法》第三百三十五條規定，醫務人員由於嚴重不負責任，造成就診人死亡或者嚴重損害就診人身體健康的，處三年以下有期徒刑或者拘役。