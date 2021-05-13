港大深圳醫院男醫生涉性騷擾遭解僱後　疑再有受害女患者發聲控訴

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-13 19:30

香港大學深圳醫院醫生黃某涉嫌性騷擾女患者，包括向對方發送自己的下體照，結果被院方解聘。事件疑有其他女性受害，據發帖舉報的女網民小魚（化名）周三（12日）表示，她已和另一位受害女性小倩（化名）取得了聯繫，對方稱兩年前也同遭黃某騷擾、猥褻。

小魚日前發帖稱，2019年一次體檢時，她被查出乳腺結節三級，於是到香港大學深圳醫院檢查，結果被分到男醫生黃某檢查。黃某事後主動加其微信，直到小魚離開深圳，沒有再去醫院後，他仍不時會找她聊天，更曾讚她胸型漂亮。之後，黃某向女方發送不少生殖器圖片，當中包括他自己的生殖器，黃某更表示讓她看自己的生殖器圖片，就相當於「扯平」檢查身體時看她的胸部一事了。

最後小魚封鎖了黃某的微信號，惟對方仍喋喋不休，更曾用醫院公共電話致電她致歉，請求不要公布露骨的聊天記錄等。院方周二（11日）表示，已就黃某涉嫌性騷擾一事召開紀律聆訊小組討論，最終決定解聘黃某。

至周三，小魚稱和另一位受害女性小倩取得了聯繫。據小倩稱，兩年前她被查出乳腺結節，去香港大學深圳醫院做穿刺檢查，黃某同樣也是主動加了她微信，之後經常找她聊天，稱會為她做手術並請她吃飯。後來在接受完手術並在醫院拆線時，黃某讓小倩脫光衣服，只剩下內褲，並摸了她的胸部及強行牽了她的手。此外，黃某還向女方露了下體，據女方憶述，黃某的下體有一道疤痕，「套路一樣，都是加患者微信，幫忙安排便利，然後就開始猥瑣了」。

小倩表示，由於缺乏照片、影片等直接證據，她憂慮舉報後對方不但不承認還會報復，遂一直不敢出聲，直到網上看到相關案例後，擔心等這陣子過去黃某又到其他醫院繼續侵犯女性，便決定站出來，說出自己的遭遇。目前，小魚、小倩均表示暫未考慮去深圳報警。其中小倩指，大部分家人都不知道自己被性騷擾、猥褻一事，她害怕私隱被曝光，會影響生活和工作。

（澎湃新聞）