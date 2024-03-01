遼寧艦完成中期改造攜殲35出海試航　艦載機或超30架

內媒透露，中國首艘航母遼寧艦在入塢改造滿一年後，搶先福建艦一步進行海試，且一如預期帶上即將在遼寧艦上服役的殲-35隱形戰機出海。遼寧艦艦長表示，經過這次中期維護升級，遼寧艦將完成訓練艦向戰鬥艦的轉變，顯見殲-35登艦後帶來的影響很大。



《騰訊網》分析介紹，遼寧艦於去年2月28日入塢進行中期改造起算，截止今年2月29日剛才滿一整年，而經過這次中期改造，遼寧艦未來10多年內應該不會有更大規模變化。

2024年2月間，內地網絡大量流傳1架黑色的中國殲-35 隱形艦載戰機（右側）出現在遼寧艦航母上。（網絡）

分析指稱，遼寧艦進行了什麼改進升級，具體都有什麼變化並不清楚，但既然是中期改進內容肯定不會少。此前遼寧艦副艦長曾表示，遼寧艦經過這次中期維護升級後，將完成訓練艦向戰鬥艦的轉變，看來殲-35帶來的影響相當大。

分析認為，目前可以肯定的是，殲-35不會是福建艦一家獨享，最早外界猜測它只會是彈射型航母專用機型，未料現在連滑躍型航母也能上。如今遼寧艦將進行海試，說明殲-35不僅可以彈射起，同樣也可以滑躍起飛，一機兩型是打底操作。

殲-35是外界期待已久的隱形艦載機，許多人以其能匹敵F-35而寄予厚望。當年FC-31鶻鷹專案負責人在受訪時表示，FC-31戰機定位1機4型，和美國F-35一機多型定位類似。隨著福建艦即將海試，下一代如076型兩棲攻擊艦需要打造，殲-35是否會走上一機多型，一些軍事觀察人士都寄了很高的期待。

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

至於與美國航母對抗的實力，分析文章指，源於蘇聯瓦良格號的遼寧艦在購入之後進行了大改，據說最早定位是全能型戰艦，甲板下方還要裝設導彈，這種原型設計上的制約，雖然經過大量改進也只能攜帶24架殲-15。蘇式側衛系列雙發重型艦載機戰力雖然強悍，但是受限於滑躍起飛，無法滿油滿彈出擊，戰力大打折扣，6萬噸級平台再怎麼擠也無法搭載更多艦載機，與美國超級航母相比完全處於下風，換上殲-35後與殲-15混編，艦載戰機總數可以增至30架，加上空警-600，應對美國超級航母應該還有一戰之力。