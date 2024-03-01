國產手機瓜分市場？iPhone內地版價格大跌平過香港逾1600元

據IT之家援引《彭博社》，蘋果（Apple）iPhone在中國市場需求疲軟，主要通過大幅降價促銷方式來提高銷量。刷新官方旗艦店歷史最低價。其中，入門版的iPhone 15 128G降至4849元（人民幣，下同，約5274元港幣），比原價直降1150元。香港官網則顯示6,899港元起，比起香港平逾1,600元，也比台灣便宜（29,900新台幣約合7,450港幣）。



報道稱往年2月份，在各電商平台iPhone的降價促銷力度最多為 120 美元，而今年2 月折扣力度最高達到了180美元（約1298元人民幣）。



當地時間2023年9月12日，美國加州，在蘋果園區舉行的新產品發布會上，蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）展示了新款iPhone 15 Pro。蘋果公司在發布會上公布了最新的iPhone 15版本以及其他產品升級。（VCG）

Apple在中國已經兩度調降iPhone 15價格

1月15日，蘋果中國官網公告，將於1月18日至1月21日，開啟「迎新春限時優惠」活動。以符合條件的支付方式購買指定產品，最高可省800元。網民還發現電商平台的降價力度更大。這些降價促銷活動已表明蘋果 iPhone 15 系列在中國市場的人氣開始流失。

綜合內媒報道，天貓、京東Apple Store官方旗艦店價格顯示，iPhone 15手機全系列價格均刷新官方旗艦店歷史最低價。

2月29日，iPhone 15標準版使用優惠券後的起售價格降為4849元（人民幣，下同）；iPhone 15 Plus起售價格為5849元；iPhone15 Pro起售價格為6849元；iPhone 15 Pro Max起售價格為8849元。

2023年9月發表時，iPhone 15起售價格為5999元；iPhone 15 Plus為6999元；iPhone 15 Pro為7999元；iPhone 15 Pro Max為9999元。這次iPhone 15全系列在中國大陸的降價幅度均在千元以上，而且還能享受無息分期付款等服務。

01華強北直擊｜iPhone15來了，華為新機退燒？商家：華為佔兩優勢

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值得關注的是，這並非iPhone 15系列首次降價。2023年9月上市才一個月，中國電商平台上的iPhone15全系列價格就迎來下跌。以iPhone 15 Plus為例，在中國移動手機官方旗艦店，結合補貼和優惠券，價格直降600元；iPhone 15 Pro Max在淘寶平台補貼後，售價降至9098元。

富瑞金融集團（Jefferies）分析師在報告中稱，2024年第一週，iPhone在中國銷量大跌30%，意味蘋果面臨華為等中國境內對手的競爭壓力日益加大。

相形之下，中國手機市場呈現回溫。中國信通院昨天發布的報告顯示，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬支，年增高達68.1%；其中，5G手機2616.5萬支，增長59.0%。