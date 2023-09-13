01華強北直擊｜iPhone15來了，華為新機退燒？商家：華為佔兩優勢

華為日前無預警推出新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆，在多地都出現一機難求的情況，溢價超過千元人民幣。Apple則於香港時間9月13日凌晨時間舉行秋季發佈會2023，iPhone 15成會新品重點。



iPhone 15的出現，會否影響溢價不少的華為新機，引發關注。不過有華強北的商家指出，華為新機在價格、衛星電話功能兩項有優勢，「可能一個月後價格都不會降」；亦有商家認為還是要等iPhone 15發布後才知道「價格會不會恢復正常」。



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《香港01》記者9月11日在華強北探訪華為Mate 60 Pro的價格和銷量，發現華為門店都沒有存貨，店員表示「預定要等多久也不清楚」，店員指出目前只有Mate 60有少量存貨，「但到了下午估計就沒有了」，店內來看華為新機的顧客絡繹不絕，人氣十分火爆。

除官方門店外，華強北的店家則透露，目前華為溢價高達千元人民幣，512GB官網販售6999元（人民幣，下同），價格炒到到8000至8400元，且供不應求，「門店代理經理就算有貨也會拿出來賣，零售顧客很難買到」。

有商家指出，預估華為新機Ｍate 60 Pro短期內難降價，「現在就是要等蘋果的iPhone15發布會後，看華為這部新機會不會價格恢復正常」，但亦有店家指出華為有兩大優勢，一是價格仍低於iPhone 15、二是推出衛星電話得到許多正面評價，「可能再等一個多月價格都不會有變化」。

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

香港最高炒至萬元 商家：衛星通話功能領先Apple

華為8月29日發布Mate 60 Pro智能手機，引起市場關注。9月8日華為商城再推出Mate 60 Pro+和折疊式手機Mate X5兩款新手機，並於當日開啟預訂，訂金為1000元人民幣。上午10時08分開啟預定後，新手機數分鐘內就被搶購一空。

華強北的商家指出，現在門店基本上難買到Mate 60 Pro。在華強北的價格則是在每天的早上10時08分（華為官網開放預購時間）決定，其中黑色和青色特別搶手。有商家指出，Mate 60 Pro發布第一天「價格沒這麼誇張，官網賣6999，我們也只賣7800」，但其後價格就不斷上漲，「門店都缺貨，現貨的話一定溢價，我們每天都出貨很多台，有不少人來問。」

華強北有許多商家販售溢價現貨的華為新機Mate 60 Pro。(蔡苡柔攝)

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro不只在內地溢價，因為未在香港正式開售，價格更是誇張。此前《香港01》記者9月7日晚間至旺角先達廣場詢問附近的商家，發現華為新型旗艦手機Mate 60 Pro價格（12GB RAM配512GB儲存版本）在9480元港幣至10,500元港幣不等。

華為新機在港貴過iPhone？旺角一部賣逾萬元 商家：國內外都在炒

有旺角商家指出，因為「國內外都在炒，價格低不下來，現在買9000以上跑不掉」，溢價超過2000元。對於香港的華為新機價格，深圳華強北店家則表示「價格合理，可以理解」，又稱目前沒遇過香港人到深圳華強北買華為，「香港人工高，租金貴，香港人特別跑一趟來華強北買，這樣一天工資就沒了，可能不划算。」

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

值得一提的是，《香港01》記者與商家交談時，他們不約而同提到了「衛星電話」的功能，稱號稱「地下二層都收得到」，有商家認為，這是該款手機熱賣的關鍵，「遙遙領先蘋果，解決蘋果一直以來的BUG。」

對此，有網民在新疆無信號牧場等區域，實測用華為新機撥打「衛星電話」，顯示可暢順無阻通話，並稱華為新機為關鍵時刻的「 救命機」。

關鍵時刻的｢救命機｣？ 網民實測華為｢衛星電話｣新功能 高管回應