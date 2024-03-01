日企加速離開中國？華駐日大使：外企沒有出現所謂「逃離潮」

全球包括日本企業都出現加速離開中國的傾向，近日，中國駐日本大使吳江浩接受日本知名財經刊物《財界》雜誌專訪對此表示，確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。



吳江浩表示，中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。他坦言，確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。過去幾年，受新冠疫情、地緣政治、貿易保護主義等多重因素影響，全球跨國投資出現普遍性下滑趨勢。根據聯合國貿發會議（UNTAD）統計，去年全球跨國直接投資額減少18%，主要外資流入目的地都出現較大幅度下滑，如印度減少47%，東盟16%。

相比之下，外國投資者對華投資熱情並未減退，依然堅定看好中國發展前景。去年中國新設立53766間外商投資企業，同比增長39.7%。實際使用外資金額11339.1億元人民幣，引資規模僅次於2021年、2022年，處於歷史第三高。同時，中國引資結構持續優化，高技術產業引資佔比達到37.4%。

他續指，在中國經濟轉型升級、本土企業快速崛起、市場競爭更趨充分的背景下，如果外資企業因為自身競爭力不足而退出，是市場機制作用的結果。如果外資企業從市場規律出發調整在華業務布局，也完全可以理解。事實上，中國企業也在向海外轉移部分產能。如果外資企業對中國營商環境有何意見，中方願意認真聽取並積極解決合理關切。

至於日本，他提到，去年日本在華新設888間外資企業，同比增長7.3%，為中國第三大外資來源國。日本貿易振興機構（JETRO）調查顯示，90%日企希望擴大在華業務或維持現狀。中國日本商會對1700間會員企業進行的問卷調查顯示，88%日企仍視中國為重要市場。近5年，外商在華直接投資收益率約9%，但前年日企這一數據達到18%。對日企而言，中國市場回報率遠高於其他市場。

他最後強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。中國將持續推進高水平對外開放，以中國式現代化為世界提供更大機遇。不久前，李強總理在會見日本經濟界訪華團時談到，中國將以最大的誠意、最大的努力，為日本企業在華經營提供公平、安全、穩定的環境，「我們始終敞開懷抱，歡迎日本企業投資中國、投資未來」。