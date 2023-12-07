人民幣企穩回升　外資今年淨買入中國債券近萬億

今年以來，中國經濟持續恢復向好，高品質發展穩步推進，尤其是三季以來，一系列政策效應逐步顯現，經濟內生動力不斷增強，回升向好的態勢更趨明顯，相應的，人民幣債券的投資價值與避險屬性更加凸顯，中國債券市場展現出了較強的投資吸引力。



近期，境外機構的淨買入與增持債券呈現逐月明顯增加趨勢。央行資料顯示，境外機構已連續9個月淨買入中國債券，2023年以來累計淨買入量近1萬億元（人民幣，下同），10月外資淨買入量已超過2000億元；今年三季以來，境外機構持債量保持快速增長，其中10月份增持近400億元，業內預計11月增持量有望達到2500億元。

截至2023年10月末，共有1110家境外機構進入中國債券市場投資，自2017年以來平均每年新增入市約100家。已入市的境外機構覆蓋了70多個國家和地區，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本、新加坡、澳洲等主要發達國家。境外機構持有中國債券總量3.3萬億元，較2017年末增長了近200%。

人民幣匯率的企穩回升也加強了中國債券對於外資的吸引力。（資料圖片）

一位新興市場投資基金經理向《觀察者網》表示，近期數月加倉人民幣債券的海外資本，主要以海外央行、主權財富基金等長期資本為主。他們對中美利差倒掛幅度短期擴大的敏感度相對較低，更看重人民幣債券在其全球投資組合的保值作用。

12月6日，美國花旗集團發佈報告看好中國投資級債券，認為其將在2024年跑贏美國的同類債券。

在該報告中，花旗集團分析師上調了中國投資級債券的前景，表示受益於中國經濟的基本面，目前中美同等資產的利差已經「大體公平」，假如考慮到美國經濟未來會出現顯著放緩，未來12個月，投資中國債券的收益率可能高達9.5%，性價比高於投資美國債券。

值得注意的是，就在花旗發佈改報告的前一天，穆迪下調了中國的主權評級展望和部分中國企業的投資評級，對此財政部對於穆迪的看法予以了回應，表示穆迪對中國經濟的擔憂是沒有必要的。

穆迪12月5日將中國的信貸評級展望由穩定降至負面，但維持A1評級。財政部同日對決定表示失望，指穆迪無必要對中國經濟增長前景、財政可持續性等有所憂慮。。（VCG）

除了花旗集團近期看好外，各類型的境外投資者均積極參與中國債券市場投資。其中，境外主權類機構等中長期投資者長期看好中國債券市場，持債量占比達七成；全球前百大資產管理機構中，已有約90家進入中國債券市場投資。

據瞭解，2019年以來，中國債券先後被納入彭博巴克萊、摩根大通、富時羅素三大國際債券指數，為中國債市引入了數千億美元的跟蹤指數資金。目前，中國債券在摩根大通全球新興市場政府債券指數（GBI-EM）已達到國別最大權重，在彭博巴克萊全球綜合指數（BBGA）、富時世界國債指數（WGBI）中的權重均超過納入時的預計權重。業內人士認為，這充分反映了全球投資者對於我國經濟長期向好、金融市場持續擴大開放以及持有人民幣資產的信心。

值得注意的是，除了看好中國經濟的基本面外，人民幣匯率的企穩回升也加強了中國債券對於外資的吸引力。

人民幣上月升值幅度高達2.55%，提振海外資本持續加倉境內人民幣債券的信心。（Getty）

資料顯示，在中國相關部門採取一系列穩匯率舉措的影響下，9月以來人民幣匯率從年內低點7.3498明顯反彈，近期人民幣匯率已經達到7.17關口，僅11月人民幣升值幅度就高達2.55%，無形間提振了海外資本持續加倉境內人民幣債券的信心。

某銀行外匯交易員告訴《觀察者網》，指以往當人民幣匯率下跌時，海外資本之所以減持人民幣債券離場，一個重要原因是人民幣匯率下跌導致人民幣計價債券在折算成美元後的價格相應下跌，令海外資本感到「投資組合淨值受損」，不得不因風控要求而止損拋售人民幣債券。隨著9月以來人民幣匯率持續企穩反彈，他們再也沒有上述顧慮，加倉人民幣債券的意願相應增強。

這位交易員還表示，隨著10月以來海外資本加倉人民幣債券的力度持續上升，人民幣匯率上漲正獲得更強的動能，這將對人民幣匯率和債券市場均帶來正向助益。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

