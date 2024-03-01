｢外資24條｣增投資信心　商務部邀集9外商協會60外企優化營商環境

商務部近日召開「外資24條」落實情況專場解讀圓桌會，邀集9家在華外國商協會和60多家外資企業代表參會。商務部表示，絕大多數外資企業表示政策獲得感良好，進一步增強了投資中國的信心。



去年8月，國務院印發《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》（即「外資24條」），據官方今年2月初記者會說法，超過六成的政策舉措已經落實，或取得積極進展，絕大部分外資企業整體評價良好。

內媒《證券日報》報道，商務部2月28日召開「外資24條」的落實情況專場解讀圓桌會。中國美國商會、美中貿易全國委員會、中國歐盟商會、英中貿易協會、中國德國商會、中國瑞士商會、中國丹麥商會、中國日本商會、中國韓國商會等9家在華外國商協會和60多家外資企業代表參會。

2020年2月10日，中國商務部在首次網上新聞發布會上表示，中國吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變。（新華社）

商務部表示，為致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，更大力度吸引和利用外資，商務部會同相關部門廣泛聽取外資企業對中國營商環境的關切和訴求，報請國務院印發了「外資24條」。文件頒布儘管只有半年多時間，但在相關部門的通力協作下，「外資24條」的大部分措施已落實或取得積極進展。

商務部新聞發言人何亞東在29日例行新聞發布會上表示，商務部將會同相關部門和地方，根據中央經濟工作會議精神，持續推動「外資24條」落地見效，充分發揮外資企業圓桌會議作用，加大政策宣傳解讀，加強落實效果評估，跟蹤問題訴求解決，持續優化營商環境。

2023年7月21日，商務部召開外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會（中國商務部）

何亞東介紹，商務部會上通報「外資24條」印發實施半年多來各部門貫徹落實情況，與會外資企業和外國商協會代表分享了受益於相關政策紅利的情況，並提出了意見建議。

具體來看，中國歐盟商會表示，「外資24條」對歐企意義重大，令人振奮，相關政策的落實情況值得肯定。中國日本商會表示，最新調查顯示在華日企經營狀況有所改善，多數日企仍將中國視為重要市場、對中國營商環境總體滿意，超半數企業將繼續或進一步擴大對華投資。中國美國商會、中國韓國商會表示，在華美企和韓企對2024年在華投資經營預期穩定。

何亞東重申商務部2月初的說法，稱「六成以上政策舉措已經落實或取得積極進展，絕大多數外資企業表示政策獲得感良好，進一步增強了投資中國的信心。」