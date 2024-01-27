｢中國今年加入CPTPP更加成熟｣　龔正：上海自貿區要為中國試制度

上海市十六屆人大二次會議27日上午閉幕後，上海市政府在世博中心藍廳舉行中外記者會，上海市市長龔正在答覆上海如何推動自貿區高水準制度性開放時表示，作為全國首個自貿試驗區，中央始終支持上海大膽試、大膽創、自主改，推出了一系列重大的改革開放舉措，上海自貿區要為中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴協定》DEPA試制度。



龔正指出，特別是不久前《全面對接國際高標準經貿規則總體方案》80條發布，賦予上海自貿試驗區及臨港新片區先行試點CPTPP和DEPA等規則條款的重要使命。上海將大力落實自貿試驗區提升戰略，率先構建與國際高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，加快打造國家制度型開放示範區。

上海市市長龔正矢言上海也要為改革開放探新路。（網絡資源圖）

「主要是兩方面任務，首先是為國家試制度。」龔正表示，CPTPP和DEPA哪些條款能全部接受，哪些條款是有條件接受，哪些條款接受了以後有一定風險，怎樣採取措施進行防範，在上海要全方位試制度。諸如加強邊境措施的對接，爭取在關稅、市場准入等方面率先突破，促進商品、技術、資金、資料等要素跨境高效流動。

與此同時，龔正示意，上海也要為改革開放探新路，相關重點將圍繞「三個貿易一個便利化」，即貨物貿易、服務貿易、數字貿易和投資便利化，開展更大程度的壓力測試。

2019年11月2日至3日，中國國家主席習近平在上海考察，要求加速上海自貿區的建設。隨着經濟的快速發展和更加開放，中國將不只有香港這一個金融中心。（新華社）

此前一天，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文亦表明，中國對於加入CPTPP非常重視，稱對CPTPP所涉及的貨物貿易、服務貿易和投資方面的規則進行了全面、深入、充分的研究後，完全有信心、有能力達到CPTPP所確定的高標準。

王受文談及今年要採取的措施，首先將繼續在各個層級和CPTPP成員進行充分交流，包括利用G20、APEC這些多邊國際會議場合和CPTPP成員國同行們進行深入交流。其次，今年也將根據黨中央、國務院決策部署，對照高標準國際經貿規則，包括CPTPP規則，頒布《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施》及《全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案》兩份文件，對標國際高標準，以制定國內制度型開放措施。

王受文樂觀指出，中國將對外繼續加強交流，對內加強試點和試驗，相信今年中國加入CPTPP的條件會更加成熟。