雷軍宣布：小米捐贈1億人民幣支持青年人才培養

據小米公司官方微信號消息，小米公益基金會向國家自然科學基金委員會捐贈 1 億元（人民幣，下同），將用於資助青年學生基礎研究項目，支持本科生開展基礎研究。據悉，本次捐贈也是國家自然科學基金委員會史上首次接受社會捐贈。



內媒《每日經濟新聞》報道，國家自然科學基金委員會黨組書記、主任竇賢康，副主任王希勤，創始人、董事長兼CEO雷軍，小米集團副總裁、技術委員會主席屈恒，小米集團總裁辦主任、小米公益基金會秘書長劉偉等出席是次捐贈儀式。

2023年8月，雷軍以「成長」為題發表年度演講。（小米）

小米董事長雷軍3月1日在微博發文表示，支持、培養青年科技人才，是小米公益基金會的核心宗旨之一。其中，「小米獎助學金」專案是面向高校全日制在讀本科生及碩士研究生，項目投入5億元；「小米青年學者」專案面向電腦、電子、通訊、基礎學科等領域的青年教師及科研人員，專案投入5億元，支持在科學領域取得突出成績且具有明顯創新潛力的青年人才。

竇賢康主任指出，此次圍繞「國家自然科學基金青年學生基礎研究專案」與小米公益基金會開展合作，是國家自然科學基金委員會在探索社會資源投入基礎研究中的又一開創性工作，拉開了科學基金接受社會捐贈的序幕，為提升國家自然科學基金及其聯合基金資助效能、支持青年科技人才培養方面提供有力支撐。

雷軍表示，國家自然科學基金對全面培育中國源頭創新能力作出了重要貢獻，令人敬仰。此次成為國家自然科學基金委員會接受的第一個社會捐贈方，小米深感榮幸。數年來，小米重視基礎研究，並堅持長期投入，於去年將科技戰略升級為「深耕底層技術，長期持續投入，軟硬深度融合，AI全面賦能」。

雷軍表示，在小米科技戰略的驅動下，目前小米研發人員在總員工數量中佔比過半，2024年研發經費預計突破250億。小米公益基金會成立以來，專注扶危濟困、人才培養、科技創新三個方向，陸續設立「小米獎助學金」「小米青年學者」等專案，一直持續投入科研人才培養。此次捐贈，是小米公益基金會在五周年之際助力青年人才培養的又一重要舉措。

「小米獎助學金」專案是面向高校全日制在讀本科生及碩士研究生，通過在各高校設立獎學金和助學金，支持品學兼優和家境困難學生的資助專案。項目規劃捐贈5億元，計劃覆蓋全國100所「雙一流」高校，預計資助學生70200人。

「小米青年學者」專案面向電腦、電子、通訊、基礎學科等領域的青年教師及科研人員。項目規劃捐贈5億元，計劃覆蓋100所高校。本項目旨在穩定支持在科學領域取得突出成績且具有明顯創新潛力的青年人才，鼓勵他們潛心從事科研與教學工作。

「IT之家」查詢小米公益基金會官網獲悉，該基金會已經和北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學等名校開展合作。