羅馬尼亞拒絕華為參與5G網絡建設　中使館：深表遺憾　嚴重關切

2月29日，羅馬尼亞政府發布官方公報，拒絕華為提交的5G基礎設施設備授權申請。3月1日，中國駐羅馬尼亞大使館回應，指中方深表遺憾，並表示嚴重關切。



新聞發言人表示，自羅方出台《關於採取涉及國家利益信息和通訊基礎設施及5G網絡實施條件若幹措施的法律》以來，中國駐羅使館多次向羅政府、政黨、議會等有關方面嚴肅闡明立場，表達嚴正關切。堅決反對以非技術標準、以歧視性條款排除任何國家和企業，堅決反對破壞公平競爭原則和法治精神的行為。

華為在羅投資經營20年來，嚴格遵守羅法律法規，一直保持着良好的網絡安全記錄。華為積極參與羅通訊網絡建設，致力於促進中羅信息與通訊技術合作，創造了數千就業崗位，為羅財稅收入、數字經濟發展、信息基礎設施建設作出了積極貢獻。相信如果羅提供良好的市場環境，華為能為羅信息通信技術發展作出更大貢獻，中國企業對羅投資也會進一步擴大，更好造福羅民眾。反之，羅廣大民眾利益和中羅經貿合作必將受到實質性損害。

發言人進一步指，今年是中羅建交75周年，兩國傳統友好，經貿合作成果來之不易。雙方在相互尊重、互利共贏基礎上開展合作，符合兩國共同利益。希望羅方能從長遠利益出發，堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業來羅投資興業營造良好環境，以實際行動維護雙邊務實合作大局。中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。