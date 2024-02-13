余承東自駕華為問界M9多次手離軚盤被罰　網民質疑知法犯法

撰文：林芷瑩
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過去兩年春節，華為常務董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案 BU 董事長余承東，多次駕駛華為電動車「問界」的新款車型回安徽六安霍邱老家過年。他今年在朋友圈分享駕車經歷時，表示自己全程使用智能駕駛，更試過多次雙手離開軚盤，但不少網民認為他知法犯法，「出事了誰擔責？」

2月12日，余承東在朋友圈分享自己從安徽老家駕車返回深圳的經歷。他表示，自己從出家門開始就全程一路智能駕駛，「完全沒有事幹，很輕鬆啊」，但「唯一不爽的地方」，是手指頭要搭在軚盤上，因為法規要求，不允許長時間離手。

余承東稱，途中有一次手長時間離開軚盤，被罰一次三分鐘（不允許使用智能駕駛功能），後又被罰了一次導致智能駕駛無法使用。最後他只能借去休息區上廁所的機會恢復智能駕駛，「好想能把這個離手檢測功能取消啊！」

他在評論區稱，法規滯後技術發展，應該在DMS攝像頭（駕駛員監控系統）判斷駕駛員未睡覺就可脫手。他認為，問界的NCA領航智能駕駛在高速路上基本達到L3級水平，提出可以考慮允許用戶放開始終手握軚盤的法規要求。

《紅星新聞》報道，同濟大學汽車學院教授、博導朱西產表示，中國的量產車型普遍處於L2級輔助駕駛階段，部分品牌銷售會以L2＋級別宣傳自己的產品。基於中國複雜的道路交通情況，針對L2輔助駕駛級別的技術仍要手托軚盤才可以進行。

華為自稱為L2.9級自動駕駛，無限接近L3的高階智能駕駛，但按照國家、行業的標準，L3以下的級別均為輔助駕駛功能。一旦車輛發生事故，駕駛者首先要承擔事故責任。

2021年，一輛某新能源品牌汽車在開啟輔助駕駛功能的情況下，追尾一輛施工輕型貨車，司機當場死亡。

此前，業內普遍存在誤導銷售的情況，輔助駕駛被默認為自動駕駛。前述事故發生後，「自動駕駛」、「輔助駕駛」等概念引起社會各界的討論，多家車企迅速修改輔助駕駛系統的官方描述，強調在產品手冊中明確說明其定義為輔助駕駛系統，並要求駕駛員全程注意力集中，做好隨時接手駕駛任務的準備。

目前，大部分車企都通過軚盤上的傳感器和DMS等技術，要求駕駛員雙手保持在軚盤上，且目光注視車輛行駛方向，否則將退出輔助駕駛功能。余承東被禁用智能駕駛，正是因為這種功能。

2023年12月26日，深圳，問界M9及華為冬季全場景發布會，華為發布了豪華科技旗艦問界M9、nova 12系列手機等產品。余承東在發布會現場介紹問界M9汽車的產品細節。（視覺中國）

安徽省池州市公安局交警支隊法制科介紹，L2自動駕駛功能系輔助駕駛功能，由駕駛人與系統共同控制車輛，主體為駕駛人。在特定環境下能夠輔助駕駛人控制車輛，使用駕駛輔助功能駕駛車輛不違法。《中華人民共和國道路交通安全法》第21條規定：機動車駕駛人應當遵守交通安全法律、法規的規定，按照操作規範安全駕駛、文明駕駛。

目前，內地法律法規沒有明文規定不允許駕駛員雙手離開軚盤，但《道路交通安全法實施條例》規定，撥打接聽手持電話、觀看電視等屬於妨礙安全駕駛的行為。

值得一提的是，道路交通標識識別對L2級輔助駕駛系統仍然是個難點，特別是信號燈的誤識別的概率較高。紅、黃、綠、黑四種顏色實時變化、閃爍，倒計時牌、箭頭、圓頭、橫條、豎條等形狀樣式，燈光、自然光、抓拍攝像頭等干擾，交通燈自身的閃爍、亮度等，都會影響識別的準確性。

有視覺算法工程師介紹，識別紅綠燈的主要方法是基於視覺圖像識別和基於v2x，即紅綠燈實時發送信號狀態，再由車輛低延遲接收信。後者對基礎設備信號能力和對網絡傳輸的要求較高。

目前，行業主要採用視覺圖像識別，包括基於色彩特征的識別、基於形狀特征的識別和基於模板匹配的識別等多種方式。基於色彩特征的識別方法很容易出現虛警現象，需要與後兩種識別方法結合使用。

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