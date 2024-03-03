全球最大「人造太陽」主機安裝　中國成唯一承包方　探索未來能源

當地時間2月29日，全球球最大「人造太陽」國際熱核聚變實驗堆（ITER）組織與中核集團中核工程牽頭的中法聯合體正式簽署真空室模組組裝合同。據悉，這是中國在成功安裝其心臟設備後，再次承擔核心設備安裝任務。



中核集團副總經理申彥鋒表示，協議簽署意味著中核集團中核工程牽頭的中法聯合體已經成為目前ITER專案主機安裝的唯一承包商。

據介紹，國際科技合作對於應對人類面臨的全球性挑戰具有重要意義。國際熱核聚變實驗堆（ITER）計畫是當今世界規模最大、影響最深遠的國際大科學工程。本次將進行的真空室模組組裝，是目前ITER專案最重要設備在關鍵路徑上的工作。為便利安裝，整個真空室被分成9個真空室模組9個扇區，計畫安裝總工期為35個月。

全球最大「人造太陽」主機安裝，中國成唯一承包方。（人民日報）

被譽為全世界最大的「人造太陽」，由中國與歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯和美國七方共同實施。中國於2006年正式簽約加入該計畫。計畫實施以來，中方始終為計畫順利推進貢獻了中國智慧和中國力量，自2008年以來承擔了18個採購包製造任務，涉及磁體支撐系統、磁體饋線系統、電源系統、輝光放電清洗系統等核心關鍵部件。