探索核聚變能源應用　中國「人造太陽」EAST運行1056秒創世界紀錄

近日，中科院合肥物質科學研究院有「人造太陽」之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）實現1056秒的長脈衝高參數等離子體運行，這是目前世界上託卡馬克裝置高溫等離子體運行的最長時間。



核聚變能源的原材料在地球上幾乎取之不竭，排放無污染，被視為「終極能源」。EAST是國家發改委批准立項的國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制，用來探索核聚變能源應用。

新華網12月31日報道指，實現核聚變發電的兩大難點是實現上億攝氏度點火和穩定長時間約束控制。EAST裝置實驗運行總負責人龔先祖表示：「2021年上半年，我們把電子溫度1.2億攝氏度等離子體維持了101秒，這次我們是把電子溫度近7000萬攝氏度的長脈衝高參數等離子體維持了1056秒，注入能量達到1.73吉焦。這是兩個不同階段的目標，千秒等離子體運行的實現，為未來建造穩態的聚變工程堆奠定堅實的科學和實驗基礎。」

中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤表示：「千秒量級等離子體運行再次挑戰了世界託卡馬克紀錄，我們全面驗證了未來聚變發電的等離子體控制技術，推動其從基礎研究向工程應用邁進了一大步。」

報道又指，目前1兆安的等離子體電流、電子溫度1億攝氏度的等離子體、1000秒的連續運行時間，上述三個條件在EAST上已分別實現。