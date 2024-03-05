兩會｜李強：堅定不移貫徹一國兩制　港澳更好融入國家發展大局

十四屆全國人大二次會議5日（周二）上午9時在人民大會堂舉行開幕會，總理李強發表任內首份政府工作報告。



李強表示，經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%；居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小，脫貧地區農村居民收入增長8.4%；財政政策加力提效，全年新增稅費優惠超過2.2萬億元，增發1萬億元國債支持災後恢復重建、提升防災減災救災能力。



今年發展主要預期目標是，國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。



李強表示，要繼續堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持港澳發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持港澳長期繁榮穩定。



政府工作報告稱，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。

一批重大產業創新成果打造國際現金水平，國產大飛機C919投入商業運營，國產大型歐倫陳功建造，新能源汽車產銷量站全球比重超過60%。

過去一年，民生保障有力有效。居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小。脫貧攻堅成果鞏固拓展，脫貧地區農村居民收入增長8.4%。加大義務教育、基本養老、基本醫療等財政補助力度，擴大救助保障對象範圍。提高「一老一小」個人所得稅專項附加扣除標準，6600多萬納稅人受益。加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

國際外部環境對中國發展的不利影響持續加大，從國內看經歷三年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。充分表明在習近平為核心的黨中央領導下，中國人民有勇氣有智慧有能力戰勝任何困難選擇，中國發展必將長風破浪，未來可期。

一年來，加大宏觀調控力度，推動經濟運行持續好轉。針對嚴峻挑戰和疫後經濟恢復特點，我們統籌穩增長和增後勁，突出固本培元，注重精準施策，把握宏觀調控時、度、效，加強逆周期調節，不搞「大水漫灌」和短期強刺激，更多在推動高質量發展上用力，全年經濟運行呈現前低中高後穩態勢。圍繞擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，延續優化一批階段性政策，及時推出一批新政策，打出有力有效的政策組合拳。

經歷三年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。充分表明在習近平為核心的黨中央領導下，中國人民有勇氣有智慧有能力戰勝任何困難選擇，中國發展必將長風破浪，未來可期。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

財政政策加力提效，加強重點領域支出保障，全年新增稅費優惠超過2.2萬億元，增發1萬億元國債支持災後恢復重建、提升防災減災救災能力。貨幣政策精準有力，兩次降低存款準備金率、兩次下調政策利率，科技創新、先進製造、普惠小微、綠色發展等貸款大幅增長。出台支持汽車、家居、電子產品、旅遊等消費政策，大宗消費穩步回升，生活服務消費加快恢復。

發揮政府投資撬動作用，製定促進民間投資政策，能源、水利等基礎設施和製造業投資較快增長。因城施策優化房地產調控，推動降低房貸成本，積極推進保交樓工作。制定實施一攬子化解地方債務方案，分類處置金融風險，守住了不發生系統性風險的底線。

依靠創新引領產業升級，增強城鄉區域發展新動能。強化國家戰略科技力量，加快實施重大科技項目。全面部署推進新型工業化。出台穩定工業經濟運行、支持先進製造業舉措，提高重點行業企業研發費用加計扣除比例，推動重點產業鏈高質量發展，工業企業利潤由降轉升。數字經濟加快發展，5G用戶普及率超過50%。深入實施新型城鎮化戰略，進一步放寬放開城市落戶條件，增強縣城綜合承載能力，常住人口城鎮化率提高到66.2%。強化農業發展支持政策，有力開展抗災奪豐收，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，鄉村振興紮實推進。完善區域協調發展體制機制，在落實區域重大戰略方面推出一批新舉措，實施一批重大項目，區域發展協調性、平衡性不斷增強。

一年來，深化改革擴大開放，持續改善營商環境。出台建設全國統一大市場總體工作方案，清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，開展清理拖欠企業賬款專項行動，加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。紮實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

年來強化生態環境保護治理，加快發展方式綠色轉型。一年來，強化生態環境保護治理，加快發展方式綠色轉型。深入推進美麗中國建設。持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰。加快實施重要生態系統保護和修復重大工程。抓好水土流失、荒漠化綜合防治。加強生態環保督察。制定支持綠色低碳產業發展政策。推進重點行業超低排放改造。啟動首批碳達峰試點城市和園區建設。積極參與和推動全球氣候治理。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

李強表示，我們也清醒看到面臨的困難和挑戰。外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。中國經濟持續回升向好的基礎還不穩固，有效需求不足，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多。部分中小企業經營困難。就業總量壓力和結構性矛盾並存。安全生產的薄弱環節不容忽視。政府工作存在不足，形式主義、官僚主義現象仍然突出。一些領域腐敗問題仍然多發。我們一定直面問題和挑戰，盡心竭力做好工作，絕不辜負人民期待和重托！

綜合分析研判，今年中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。中國具有顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢，科技創新能力在持續提升，新產業、新模式、新動能在加快壯大，發展內生動力在不斷積聚，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，必須增強信心和底氣。同時要堅持底線思維，做好應對各種風險挑戰的充分準備。

政府工作報告稱，今年發展主要預期目標是，國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強介紹，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

2024年赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元、比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。

李家超列席十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

政府工作報告說，圍繞發展大局，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。各地區各部門制定政策要認真聽取和吸納各方面意見，涉企政策要注重與市場溝通、回應企業關切。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新動能新優勢，促進社會生產力實現新的躍升。

從根本上說，推動高質量發展要靠改革。我們要以更大的決心和力度深化改革開放，促進有效市場和有為政府更好結合，持續激發和增強社會活力，推動高質量發展取得新的更大成效。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沈澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

積極培育新興產業和未來產業。實施產業創新工程，完善產業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興產業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業發展規劃，開闢量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。

制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能+」行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。

李強表示，要加強對年輕科技人才支持力度。增加收入、優化供給、減少限制性措施，多方面激發消費潛能。

促進消費穩定增長。從增加收入、優化供給、減少限制性措施等方面綜合施策，激發消費潛能。培育壯大新型消費，實施數字消費、綠色消費、健康消費促進政策，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。推動養老、育幼、家政等服務擴容提質，支持社會力量提供社區服務。優化消費環境，開展「消費促進年」活動，實施「放心消費行動」，加強消費者權益保護，落實帶薪休假制度。實施標準提升行動，加快構建適應高質量發展要求的標準體系，推動商品和服務質量不斷提高，更好滿足人民群眾改善生活需要。

加快全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設標準指引。著力推動產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用等方面制度規則統一。深化要素市場化配置綜合改革試點。出台公平競爭審查行政法規，完善重點領域、新興領域、涉外領域監管規則。專項治理地方保護、市場分割、招商引資不當競爭等突出問題，加強對招投標市場的規範和管理。

積極擴大有效投資。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快實施「十四五」規劃重大工程項目。今年中央預算內投資擬安排7000億元。

繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定，推動解決數據跨境流動等問題。

合理擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，額度分配向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜。統籌用好各類資金，防止低效無效投資。深化投資審批制度改革。著力穩定和擴大民間投資，落實和完善支持政策，實施政府和社會資本合作新機制，鼓勵民間資本參與重大項目建設。進一步拆除各種藩籬，在更多領域讓民間投資進得來、能發展、有作為。

政府工作報告稱，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

嚴守耕地紅線，完善耕地占補平衡制度，加強黑土地保護和鹽堿地綜合治理，提高高標準農田建設投資補助水平。各地區都要扛起保障國家糧食安全責任。我們這樣一個人口大國，必須踐行好大農業觀、大食物觀，始終把飯碗牢牢端在自己手上

積極支持企業家專注創新發展、敢幹敢闖敢投、踏踏實實把企業辦好。著眼促進農民增收、壯大鄉村富民產業、深入實施鄉村建設行動。支持粵港澳大灣區更好的發揮高質量發展動力源作用。積極穩妥推進碳達峰和碳中和。

深化農村土地制度改革，啟動第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。深化集體產權、集體林權、農墾、供銷社等改革，促進新型農村集體經濟發展。

政府工作報告稱，要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。紮實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。

居民醫保人均財政補助標準提高30元。促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理。推動基本醫療保險省級統籌，完善國家藥品集中采購制度，強化醫保基金使用常態化監管，落實和完善異地就醫結算。

城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，繼續提高退休人員基本養老金，完善養老保險全國統籌。在全國實施個人養老金制度，積極發展第三支柱養老保險。

加強城鄉社區養老服務網絡建設，加大農村養老服務補短板力度。加強老年用品和服務供給，大力發展銀發經濟。推進建立長期護理保險制度。

政府工作報告說，著力夯實安全生產和防災減災救災基層基礎，增強應急處置能力。紮實開展安全生產治本攻堅三年行動，加強重點行業領域風險隱患排查整治，壓實各方責任，堅決遏制重特大事故發生。

多措並舉穩就業促增收。就業是最基本的民生。要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。

紮實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。分類完善靈活就業服務保障措施，擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試點。堅決糾正各類就業歧視，保障農民工工資支付，完善勞動關系協商協調機制，維護勞動者合法權益。適應先進製造、現代服務、養老照護等領域人才需求，加強職業技能培訓。多渠道增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，努力促進低收入群體增收。

推動外貿質升量穩。加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支持企業開拓多元化市場。促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉布局，支持加工貿易提檔升級，拓展中間品貿易、綠色貿易等新增長點。積極擴大優質產品進口。全面實施跨境服務貿易負面清單。出台服務貿易、數字貿易創新發展政策。加快內外貿一體化發展。辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會。加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。

政府工作報告：加大吸引外資力度。加強外商投資服務保障，打造「投資中國」品牌。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。深入實施自貿試驗區提升戰略，賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

推動高質量共建「一帶一路」走深走實。抓好支持高質量共建「一帶一路」八項行動的落實落地。穩步推進重大項目合作，實施一批「小而美」民生項目，積極推動數字、綠色、創新、健康、文旅、減貧等領域合作。加快建設西部陸海新通道。

深化多雙邊和區域經濟合作。推動落實已生效自貿協定，與更多國家和地區商簽高標準自貿協定和投資協定。推進中國-東盟自貿區3.0版談判，推動加入《數字經濟夥伴關系協定》、《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》。全面深入參與世貿組織改革，推動建設開放型世界經濟，讓更多合作共贏成果惠及各國人民。

要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，堅持和完善民族區域自治制度，促進各民族廣泛交往交流交融，推動民族地區加快現代化建設步伐。堅持黨的宗教工作基本方針，深入推進中國宗教中國化，積極引導宗教與社會主義社會相適應。加強和改進僑務工作，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，匯聚起海內外中華兒女共同致力民族復興的磅礴力量。

要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關系和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。