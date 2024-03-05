兩會｜今年經濟增長目標5%左右　學者：避免目標過低致｢失速｣危機

十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂3月5日開幕，國務院總理李強宣布，今年經濟增長目標訂為5%左右。對此，學者分析，沒有一定的經濟增速，會出現實體經濟低迷等問題，經濟金融社會難以穩定。故此，如此增長目標，是要避免目標過低帶來「失速」危機。



據《第一財經》報道，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，今年經濟增長目標訂為5%左右，固然要防止過高目標隱藏的「超速」風險，但更要避免過低目標帶來的「失速」危機。他續指，要完成「十四五」規劃所要求的2035年國內生產總值（GDP）總量較2020年翻一番，以及保障高校畢業生規模創新高帶來的新增就業，那今年GDP增速目標設在5%左右為宜。

粵開證券首席經濟學家羅志恒亦表示，將經濟增速目標維持在2023年的水準是有必要的，這是因為沒有一定的經濟增速，就會出現實體經濟低迷、資本市場不振、社會情緒焦慮的負面循環，經濟金融社會難以穩定，信心難以提振。他認為，今年是疫情管控放開後的第二年，疤痕效應逐漸消退，擴大總需求、放鬆供給約束、提振市場信心、激發地方政府活力、穩住房地產，目標增速可以實現。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

東方金誠首席宏觀分析師王青則認為，當前保持中高速經濟成長水準，能夠為保障民生就業、維護金融穩定、化解地方債務風險提供重要基礎，為加快現代產業體系建設，推進高品質發展提供有利的環境。

在政府工作報告中，李強提出，今年發展主要預期目標是：GDP增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境品質持續改善。

李強表示，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能。經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。李強強調，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。