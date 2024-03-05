兩會｜李強：貫徹國家安全觀　 加強練兵備戰推進軍事鬥爭準備

國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，要維護國家安全和社會穩定，貫徹總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。同時在國防安全方面提出，要全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練。



2024年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議召開。（香港01）

提高公共安全治理水平，推動治理模式向事前預防轉型。著力夯實安全生產和防災減災救災基層基礎，增強應急處置能力。紮實開展安全生產治本攻堅三年行動，加強重點行業領域風險隱患排查整治，壓實各方責任，堅決遏制重特大事故發生。

做好洪澇幹旱、森林草原火災、地質災害、地震等防範應對，加強氣象服務。嚴格食品、藥品、特種設備等安全監管。完善社會治理體系。強化城鄉社區服務功能。引導支持社會組織、人道救助、志願服務、公益慈善等健康發展。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進矛盾糾紛預防化解，推動信訪工作法治化。加強公共法律服務。強化社會治安整體防控，推進掃黑除惡常態化，依法打擊各類違法犯罪活動，建設更高水平的平安中國。

解放軍南部戰區近期釋出海軍航母艦載戰機和預警機演訓照片。（微博@解放軍南部戰區）

在國防安全方面，李強表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

李強指出，構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和佈局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」工作，鞏固發展軍政軍民團結。