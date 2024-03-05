男子撞車強制妻兒落車等救援　撤離1分鐘私家車即遭後方貨車撞毀

沙田大老山公路周一（4日）發生奪命車禍。一輛私家車與的士碰撞後，司機落車在公路中央爭執期間，遭後方駛至的貨車收掣不及撞上，釀成一死一傷的慘劇。

值得注意的是，內地日前亦有一輛私家車，因路面濕滑在高速公路行駛途中撞上圍欄，其後遭後方貨車猛烈撞擊，因駕車的丈夫提前強制妻兒撤離，才未有造成人員傷亡。



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據內媒報道，在G60滬杭高速嘉興段，一輛由杭州開往上海的私家車，因路面濕滑撞向圍欄。事故發生後，私家車停在了第三車道上（即是最右側車道，通常被稱為大車行車道或緊急停車帶，緊急情況下可供車輛臨時停靠），駕車的鄭先生還在私家車後方擺放了警示牌。

或是意識到危險，鄭先生即時要求車內的妻子和15歲的兒子撤離，到圍欄外面，因天氣寒冷，母子開始還想留在車內等待救援，但在鄭先生的強烈要求下，母子最終撤離。

而就在母子從車內撤離的一分鐘後，私家車遭後方駛至的貨車猛烈撞上。網傳圖片顯示，私家車被撞至面目全非，所幸因鄭先生的舉動才未有造成人員傷亡。

網民點睇：

「提前一分鐘挽救了自己的妻兒，不然就家破人亡的慘劇！」

「自己救了自己。」

「好在這家老婆、兒子都聽話。」

「人不受傷其它的都是浮雲。」

「為鄭師傅點讚，他的強制太棒了。」

「車靠邊，人撤離，即報警，這是常識，每個人都要記住！」

