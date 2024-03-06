火星探測成航天發展新賽道　中國計劃2030年前後實施火星採樣返回

兩會期間，中央廣播電視總台「空天逐夢」工作室採訪全國人大代表、航天科技集團五院研製人員孫澤洲，透露中國計劃於2030年前後實施火星採樣返回，直言「當前技術掌握程度來看，中國已經具備技術基礎。」



《央視新聞》報道，孫澤洲表示，火星採樣返回存在兩大困難。一是在火星表面獲取樣品，然後起飛上升。二是在軌道上完成兩個目標之間的交會和樣品的轉移，在系統設計上，對探測器智能化要求，相當苛刻。

全國人大代表、航天科技集團五院研製人員孫澤洲。（央視「空天逐夢」）

孫澤洲提及，由於有月球探測和火星探測的基礎，「火星採樣返回」整體工作進展比較順利。孫澤洲進一步指出，關於火星上是不是還存在著水，是否曾經有過生命痕跡等疑問，可以從火星帶回來的土壤中尋找答案。

有關中國航天發展現況與未來計劃，內媒《IT之家》報道，國家航天局早於2022年即發布深空探測任務規劃。其中提到，嫦娥六號計劃於2025年前後發射，將執行月球背面採樣返回任務；嫦娥七號計劃著陸於月球南極，開展飛躍探測；嫦娥八號任務將與嫦娥七號組成月球科研站的基本型。

報道就國家航天局介紹指出，未來10年到15年，中國還將開展火星採樣、小行星採樣、木星、天王星等行星探測。後續，中國探測器還將前往太陽系邊緣進行科學探測。

國家航天局和中國科學院於2023年4月，聯合發布首次火星探測火星全球影像圖，為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。

上海報業集團旗下的《新民周刊》則有報道稱，目前來自中國、美國、歐洲、阿聯酋等各方的9個火星探測任務正在進行中。而從各國和機構的最新火星探測計劃來看，未來國際航天界將在火星生命探測、火星採樣返回、火星衛星探測、火星演化歷史和載人登陸火星等5個方面開展重點攻關。