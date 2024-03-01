目標2030年前實現中國人首次登月　著陸器、登月服進入研製階段

中國載人航天工程辦公室2月29日發文稱，2024年中國載人航天工程將統籌推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務，瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標。



內媒《快科技》29日援引官方說法報道，稱中國空間站應用與發展階段各項工作正按計劃穩步推進，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設進展順利。「在精心組織實施空間站應用與發展階段各項任務的同時，瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，2024年載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作也將加緊推進。」

報道指稱，包含長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月服等主要飛行產品目前已全面進入初樣研製階段。

與此同時，文昌發射場配套登月任務的各項測試發射設施設備也將全面啟動建設，各系統相關研製建設工作正在按計劃推進。

中國的「飛天」艙外航天服為太空站任務設計，與登月航天服作用不同，所以設計上大有分別。圖為神舟十三號任務太空人穿着「飛天」出艙。（網上圖片）

中國載人月球探測任務日前公布新飛行器名稱，新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器則命名為「攬月」。

據悉，在未來載人登月任務重，兩枚長征十號運載火箭先後將「攬月」著陸器、「夢舟」飛船送至地月轉移軌道。兩個飛行器將在環月軌道進行交會對接，太空人進入著陸器，並由著陸器將太空人送上月面，太空人在月面按計劃開展科學考察和樣品採集。

完成既定任務後，太空人乘坐「攬月」著陸器上升到環月軌道，兩個飛行器再次交會對接，太空人將月球樣品轉移到飛船，飛船由月地轉移軌道返回地球。