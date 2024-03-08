兩會｜最高檢：去年起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪2.7萬人

3月8日（星期五）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。會上聽取最高人民檢察院檢察長應勇關於最高人民檢察院工作的報告。



報告指出，2023年全國檢察機關共辦理各類案件425.3萬件，同比上升28.9%。檢察機關受理各級監委移送職務犯罪2萬人，同比上升9.3%；已起訴1.8萬人，其中原省部級幹部25人。積極參與行業性、系統性腐敗治理，分別起訴金融、醫療領域職務犯罪348人和580人；指導湖北檢察機關辦理足球領域系列腐敗案，已起訴中國足協原主席陳戌源等15人。

報告透露，2023年，檢察機關持續引領正當防衛理念，審查認定屬正當防衛依法不捕不訴261人，同比上升25.5%。例如，快餐店老板與持刀闖入店內敲詐行兇的歹徒對砍致其死亡，棋牌室管理員制止酒後持刀滋事者將其劃傷，檢察機關均認定不構成犯罪。

檢察機關積極參與打擊涉緬北電信網絡詐騙專項行動。（資料圖片）

2023年，檢察機關依法嚴懲電詐網賭，積極參與打擊涉緬北電信網絡詐騙專項行動，深挖嚴打組織者、領導者及幕後「金主」，起訴電信網絡詐騙犯罪5.1萬人、幫助信息網絡犯罪14.7萬人、網絡賭博犯罪1.9萬人，同比分別上升66.9%、13%和5.3%。針對互聯網領域侵犯個人信息、虛假宣傳、消費欺詐等亂象，辦理公益訴訟6766件，督促落實監管責任和平台責任，用法治力量維護網絡清朗。

2023年，檢察機關堅決維護金融安全。制定服務保障金融高質量發展23條檢察意見，嚴厲打擊金融犯罪，防範化解金融風險。起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪2.7萬人，其中集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪1.8萬人，保持懲治涉眾型金融犯罪高壓態勢，盡最大努力追贓挽損。協同完善證券犯罪執法司法標準，掛牌督辦重大案件，起訴欺詐發行、內幕交易、操縱市場等證券犯罪346人，共同維護資本市場安全、維護中小投資者合法權益。會同國家外匯管理局發布典型案例，從嚴打擊涉外匯違法犯罪。與各級監委、公安機關加強反洗錢協作，起訴洗錢犯罪2971人，同比上升14.9%。

十四屆全國人大二次會議舉行第二次全體會議。（新華社）

報告強調，2024年，檢察機關將做實人民群眾能體驗得實惠的檢察為民。踐行司法為民宗旨，開展「檢護民生”專項行動。深入推進檢察信訪工作法治化，持續加強信訪矛盾源頭治理和積案化解，加大支持起訴、司法救助力度，深化檢察聽證，打造新時代“楓橋經驗”檢察版。加強安全生產、食藥安全等民生領域司法保障。與相關部門深化協作，依法保護未成年人、老年人、婦女、殘疾人、農民工合法權益，合力保障靈活就業和新就業形態勞動者權益。

展望2024年，報告強調，檢察機關將開展「檢察護企」專項行動，用法治增強企業發展信心。從嚴懲治金融犯罪，服務金融高質量發展。強化反壟斷和反不正當競爭司法，促進建設全國統一大市場。加強關鍵核心技術、新興產業領域知識產權司法保護，服務新質生產力加快發展。加強環境資源檢察工作，守護藍天碧水凈土。助力文化事業和文化產業繁榮發展，服務文化強國建設。融入平安、法治、美麗鄉村建設，服務鄉村全面振興。