兩會｜人大代表籲「拐騙兒童罪」最高判死刑　律師：建議提高量刑

3月6日，全國人大代表、遼寧省遼陽市特殊教育學校教師李紫微透露，她在兩會中對拐騙兒童罪提出議案，希望將拐騙兒童罪最高量刑提高到死刑，或者將「拐騙罪」與「拐賣罪」合併為「拐帶罪」，以達到罪與罰統一。



她舉例，「孫海洋案的主犯連續拐走兩個孩子，因為沒有找到買賣交易證據，最後以拐騙罪只判處五年有期徒刑。」



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李紫微指出，她在調研過程中發現，有些判罰案例中，有人拐騙孩童後導致孩童死亡，有人將女友的女兒拐走導致下落不明、被法院評價為「卑鄙、惡劣」，但按照現行法律只能頂格判處五年有期徒刑。

對於該議案，周兆成、黃思敏兩位律師均認為，目前的拐騙兒童罪量刑比較低，打擊力度有待提高。但兩罪合一的可執行性比較低，可以提高拐騙罪量刑，但具體量刑標準需要科學、統籌研究制定。

拐騙女童後遺棄導致死亡被判5年 「假護士」偷嬰16年被判1年

判決書顯示，2016年7月，貴州威寧縣女子蘇某拐走親戚家7歲女童，並在親戚詢問時隱瞞情況。幾天後女童生病，蘇某將女童遺棄街頭。女童被路人發現，送回家後搶救無效死亡。最終，蘇某因拐騙罪判處有期徒刑五年；蘇某因未有效對女童醫治並將其遺棄，導致女童醫治無效死亡，賠償女童家屬6萬元。

7月14日，余華英涉嫌拐賣兒童案在貴陽市中院開庭。不少尋親者聚集在法院門口，希望能找到線索。（澎湃新聞）

裁判文書網顯示，蘇某服刑期間3次獲得表揚，被減刑9個月，已於2020年11月刑滿釋放。

2021年，湖北荊門一起判決案例顯示：2005年夏天，曾因故意傷害罪被判有期徒刑的張某，與女朋友發生分手糾紛，進入學校將對方6歲的女兒拐走。2019年，張某以涉嫌故意殺人罪落網，公訴機關以拐騙兒童罪提起公訴。經一審、二審審理，張某因拐騙兒童罪被判處有期徒刑五年。

二審判決書稱，張某出於報復心理拐騙被害人，致使被害人至今下落不明，犯罪動機卑鄙、性質惡劣、後果嚴重，依法應予嚴懲。

根據上述兩個例子，李紫微批評，「拐騙7歲女童，然後將生病的孩子丟在街頭，最後搶救無效死亡。為了報復女友，將6歲女童拐走，十幾年生死不明。因為頂格量刑就是五年，也只能判五年」，她認為，僅僅靠一個上限5年的量刑幅度，便囊括所有拐騙兒童的罪行，於理於法都缺乏合理性，很難得到公眾的認可。

雲南過往發生過拐賣兒童案件，警方找回被拐賣的女童小梓悅，當時她的頭髮已被剃光，衣服也已被換了。（資料圖片）

拐騙、拐賣不同罪？

拐賣罪指犯罪者以出賣為目的，最高可判處死刑：據刑法第二百四十條，拐賣婦女、兒童是指以出賣為目的，有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的行為。拐賣婦女、兒童的，處五年以上十年以下有期徒刑並處罰金，情節嚴重的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產，情節特別嚴重的處死刑，並處沒收財產。

拐騙最最高則僅有5年有期徒刑：根據刑法第二百六十二條規定，拐騙不滿十四周歲的未成年人，脫離家庭或者監護人的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

李紫微介紹，在議案起草期間，她向法學人士、司法機關請教、調研，發現拐騙兒童罪早在1979年的《刑法》中就有所體現。

「拐騙兒童和拐賣兒童，區別在於是否有主觀目的上的『出賣』，是否有行為上的控制。在犯罪實施中，兩者具有相同的罪質。對拐賣兒童犯罪的打擊力度有逐步提升，對拐騙兒童罪的打擊力度卻沒有對應調整。」

李紫微介紹，拐賣兒童罪的量刑，是從最初「拐賣人口的，處5年以下有期徒刑，情節嚴重的，處5年以上有期徒刑」，提升到現在的「處5年以上10年以下有期徒刑，有加重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，情節特別嚴重的，處死刑」。

孫海洋、彭四英夫婦曾獲邀觀看《親愛的》，當日在首映時，後者表示不想再看第二次，因為趙薇的哭「那種真的是只有當媽的，才能體會得到的。」（《親愛的》劇照）

李紫微還分享了兩起案例：「山東棗莊、福建三明的兩個嬰兒，都在出生不久被人拐走，其中一個被拐走14年，另一個被拐走16年。2020年，兩名作案者分別被判處有期徒刑四年六個月和一年。其中被判一年的那個作案者，是偽裝冒充成護士將出生僅兩天的嬰兒偷走撫養。」

李紫微認為，同樣罪質的兩種罪名，在量刑上發展出了巨大差異，讓現實與最初的立法初衷背道而馳。「在陳年舊案中，他們交易的證據往往是找不到的。而在一些熟人關係的案件中，作案者相互之間的交易證據可能被毀滅，說辭可能演練過很多次，一口咬定是抱來送給熟人撫養。上邊的幾個案例，最重的判5年，最輕的只判1年。而拐賣兒童罪，起步就是5年，打擊力度是不夠的。」

律師周兆成介紹，兩個罪名的量刑設計與當時的時代背景有關。「當時拐賣行為猖獗，不為牟利的拐騙情況相對少，所以區別設立了兩個罪名，拐賣罪的懲罰標準高，拐騙罪的懲罰標準低。另外，當時確實有很多家庭出於封建傳統觀念，從拐騙、拐賣者手裡接收了孩子，如果全部按照拐賣罪量刑，打擊面太大。」

內地拐賣兒童事件頻發。（示意圖／資料圖片）

律師建議提高拐騙罪量刑

律師黃思敏認為，隨著時代發展，對拐騙罪的打擊力度還有待提升，「拐騙、拐賣，對未成年人以及原生家庭的傷害程度是同等的。有必要將犯罪行為對受害者的傷害、對社會的傷害考慮進去。」

李紫微建議，將「拐騙兒童罪」量刑調整為五年以上，有加重情節的量刑十年以上，情節特別嚴重的判處死刑。

加重情節包括：

（一）拐騙兒童集團的首要分子；

（二）拐騙兒童三人以上的；

（三）使用暴力、脅迫或者麻醉方法綁架兒童的；

（四）偷盜嬰幼兒的；

（五）造成被拐兒童或者其親屬重傷、死亡或者其他嚴重後果的；

（六）被拐兒童脫離家庭或者監護人超過五年的；

（七）將兒童帶往境外的。

（拐騙兒童是指以收養、送養或其他目的，有拐騙、綁架、接送、中轉兒童的行為之一的。） 拐子婆余華英一審死刑後上訴 夥同2男拐賣13名兒童 初犯賣親仔

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

律師：兩罪合一難以實現 拐騙兒童罪的可行性更高

李紫微還建議，或者考慮廢除拐騙兒童罪，與拐賣兒童罪合併為「拐帶兒童罪」，量刑達到統一尺度。但周兆成和黃思敏均認為，兩罪合一難以實現，單獨提高拐騙兒童罪的可行性更高。

黃思敏介紹，一些被拐騙的孩子被找回後，與養父母一方感情深厚，尋親者和執法者需要面對複雜現實問題，比如孩子如何處理與養父母、親生父母的感情，後續如何回歸家庭，「一些拐騙者是因為觀念落後，主觀上沒有買賣的想法，他們的惡比純粹的人販子輕微一些。難以一刀切按照很高的量刑標準去執行。」

黃思敏認為，拐騙罪量刑確實有提高的必要，但具體標準可能還有待商榷。「這個建議很有意義。可以先把可能性確定下來，再由立法部門去科學、統籌地制定具體標準。