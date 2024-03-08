華留學生遭美扣｢小黑屋｣20小時後遣返　外交部：遠超正常執法範圍

據報道，一名中國留學生日前在美國三藩市國際機場入境時，遭美邊境執法人員帶至「小黑屋」盤查，在扣留逾20個小時及被多名執法人員輪番進行12小時盤問後，最終對其注銷簽證、禁止入境並遣返。

對此，外交部發言人毛寧在周五（8日）舉行的例行記者會上回應，美方做法遠超正常執法範圍，嚴重干擾中美正常人員來往，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



中國留學生。（示意圖片/新華社）

毛寧表示，一段時間以來，美方出於政治目的，頻繁對中國留學生無端滋擾、盤查、遣返。近期案例再次表明，美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識。

毛寧說，美方一向標榜所謂「開放自由」，口口聲聲表示「重視美中人文交流」、「歡迎中國留學生」，實際上卻不斷泛化國家安全概念，對中國留學生採取選擇性、歧視性、政治性執法。本質上，還是美方一些人的冷戰思維作祟。

毛寧稱，中方敦促美方停止打着所謂「國家安全」的幌子滋擾中國赴美留學人員。（資料圖片）

毛寧稱，中方敦促美方停止打着所謂「國家安全」的幌子滋擾中國赴美留學人員，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。中方將採取堅決措施維護中國公民正當合法權益。