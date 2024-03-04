取消總理記者會體現對外不開放態度？外交部毛寧：沒有必要擔心

十四屆全國人大二次會議今日（4日）舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉表示，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。



在同日的外交部例行記者會上，有外媒問及「中方不擔心這個決定體現出一種對外不開放的態度嗎？」外交部發言人毛寧回應稱，「你的擔心是沒有必要的」。



中國外交部發言人毛寧。（中國外交部官網）

據外交部網站，法新社記者提問，對於我們外國媒體來說，總理記者會歷來是一次很難得的機會。總理記者會取消的具體原因是甚麼？中方不擔心這個決定體現出一種對外不開放的態度嗎？

毛寧表示，關於十四屆全國人大二次會議的新聞安排，今天上午，大會發言人已經介紹了有關情況，我沒有更多需要補充的信息。很感謝記者朋友們關心並希望了解中國的大政方針，但你的擔心是沒有必要的。

毛寧表示，兩會期間，大會各次全體會議都對中外媒體開放。開幕會上，李強總理將代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。除了今天舉行的全國人大新聞發布會外，大會還將組織記者會、「代表通道」、「部長通道」、代表團開放團組等形式多樣的採訪活動，充分發布信息。兩會新聞中心也將秉持開放、透明精神，為中外記者提供新聞服務。

總理記者會始於李鵬

根據資料，全國人大閉幕後的國務院總理記者會始於1991年，當時的國務院總理李鵬接受第七屆全國人大四次會議新聞發言人周覺的邀請，跟來自中國大陸、港澳、台灣和外國的記者見面。在1993年以後，總理記者會趨於制度化、常態化，1998年朱鎔基出任總理後，記者會更成為兩會中的焦點，時間也延長到兩個到兩個半小時。