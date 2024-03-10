中歐班列1-2月累計開行2928列　同比增長9%　通達歐洲25國219城市

《北京商報》報道，2024年1至2月，中歐班列累計開行2928列，發送貨物31.7萬標箱，同比分別增長9%、10%。截至2024年2月底，中歐班列國內出發城市達120個，通達歐洲25個國家219個城市。



國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團加強中歐班列通道建設。探索開行經西安、重慶、義烏等至格魯吉亞波季、阿塞拜疆巴庫、土耳其伊斯坦布爾的南通道中歐（亞）班列，今年以來累計開行18列，進一步完善通道網絡格局。

同時，在加強中歐班列運輸組織方面統籌調配機車、車輛、線路、場站資源，提升口岸通關能力和效率，西（阿拉山口、霍爾果斯）、中（二連）、東通道（滿洲裡、綏芬河、同江北）運量同比分別增長 9%、19%、4%。春節假期，中歐班列日均開行53列，同比增長10%。

「中歐班列+海外倉」供應鏈新模式為中國企業提供了新的發展機遇。（羊城晚報）

相關負責人指出，中歐班列運量保持強勁增長，彰顯了中國外貿穩中向好的態勢。為提升中歐班列服務品質，國鐵集團強化班列運行全程盯控，確保穩定開行、安全通暢，今年開行以來受到廣大客戶青睞。此後，將聚焦服務高質量共建「一帶一路」，不斷推動中歐班列向更高治療、更好效益、更加安全方向發展，促進中歐貿易繁榮。