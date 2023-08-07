粵港澳大灣區中歐班列線路已達18條　「廣貨廣出」再添新道

廣州國際港內，集卡車發動時的轟鳴聲、集裝箱的裝卸聲和龍門吊作業時的鳴鈴報警聲交織在一起，奏出美妙的協奏曲。隨着粵港澳大灣區多條中歐班列線路的常態化開行，這裏從早到晚都是一派繁忙的景象，印着「中歐班列」字樣的深藍色集裝箱在這裏集結，被運往中亞和歐洲等地。

當前，粵港澳大灣區中歐班列線路已達18條，累計發運量已突破1000列大關。隨着線路愈織愈密、發運量節節攀升，從廣東各地駛出的中歐班列正在用業務創新驅動輪子，以拓展「班列+」業務鏈條鋪設新軌，讓「廣東造」走出國門、走向世界的腳步更加堅實。



織密線路網 以多點集運擴大班列輻射範圍

7月4日凌晨5時，隨着一聲汽笛長鳴，一列滿載辦公家具、空調、小家電等粵港澳大灣區特色產品的國際班列，緩緩地從廣州國際港駛出，標誌着粵港澳大灣區首列「中吉烏」多式聯運國際班列成功開行。

此前，中國至中亞各國的貿易運輸大多通過中歐班列經霍爾果斯口岸出境。隨着貿易量猛增，口岸擁堵加劇，急需開闢一條全新的運輸通道加速貨物流轉。首列「中吉烏」多式聯運國際班列的開行，不僅密切了絲綢之路經濟帶核心區和粵港澳大灣區經貿往來，還為即將開通的中吉烏鐵路運營項目打好基礎，有利於構建「多向延伸、海陸互聯」的空間佈局。

開拓新線路並非易事，各方充分發揮自身資源優勢，上演了一場默契而高效的接力賽。作為中歐班列平台，廣東廣物國際物流投資發展有限公司（以下簡稱「廣物國際物流」）主動與廣東省、深圳市援疆前指，深圳市鹽田港，喀什綜保區，喀什經濟開發區多維多向聯動，建立日常工作聯繫機制；廣鐵集團針對國際班列運輸組織特點、裝車需求，及時安排配空裝車，精準安排運力；車站海關加強與口岸海關溝通，保障通關順暢，最終實現了首趟班列的成功開行。

目前，粵港澳大灣區中歐班列線路已達18條，愈來愈多的亞洲、歐洲國家或地區被繪進這趟「鋼鐵駝隊」開行的線路圖中。 「我們將持續服務『一帶一路』建設，重點開發南亞（老撾）和中亞班列，保持中歐班列穩步增長。」廣鐵集團貨運部相關負責人表示。

除了線路開發上呈現「條條大路通羅馬」的趨勢，廣東中歐班列在發運端也實現多點開花，先後開闢「湛江—廣州」「江門—廣州」等城際接續班列，不斷擴大中歐班列輻射範圍。截至目前，作為廣東中歐班列龍頭企業的廣物國際物流，已形成以廣州國際港為中心，周邊大朗、下元、增城西、南沙港南、江門北、湛江西、揭陽7個發運站點的佈局。

廣物國際物流相關負責人介紹：「未來，我們將以加快建設廣州中歐班列樞紐集結中心為目標，持續強化地市聯動體系構建，通過地市餵給站供給廣州樞紐站集結模式，為『廣貨廣出』提供更加方便快捷的國際物流通道服務。」

中歐班列在廣州國際港開箱檢查貨物。（羊城晚報）

背靠貨源地 「廣東造」走向世界有了新使者

與國內其他省份相比，廣東中歐班列雖然起步較晚，卻佔據了製造大省和重要貨源地的「地利」，家電、手機、新能源汽車和跨境電商貨物等「廣東造」，貨值高、更新速度快，深受「一帶一路」沿線國家和地區人民的喜愛。

背靠重要貨源地，廣東中歐班列如何做大「朋友圈」？除了豐富的中歐班列線路選擇，廣東還通過業務模式的創新，為客戶提供更加貼身、快捷的配套服務。

2022年，鐵路部門對95306貨運服務系統進行了全面升級，為國際聯運客戶提供提報需求、電子簽認、線上追踪、電子支付、線上交付、網上理賠等全程「一站式」網上服務。 「以前95306系統只有網頁版，我們需要先在電腦前報計劃，再到營業廳簽字後拿紙質運單，手續較為繁雜。」廣東鏵為現代物流股份有限公司總經理鄧華平告訴記者，現在登錄95306提報需求後就能自助完成電子簽署，發送貨物輕輕鬆鬆，還可以實時掌握運輸動態，一個手機就能搞掂，真的是太方便了。

「廣鐵集團將繼續攜手政府部門、物流公司多方共同打造中歐鐵路高質量發展合作新模式，創新『班列+』服務新業態，拓展國際貨運班列新通道，構建一站式跨境物流服務，持續發揮物流園區產業集聚效應，為沿線國家和外貿企業提供更高質量『不斷檔』的運輸服務。」廣鐵集團貨運部多式聯運室主任盤棟源說。

為穩住本地貨源，更好地擦亮中歐班列「廣貨廣出」的金字招牌，廣物國際物流也針對專業化貨物品類，打造特色定制班列。近年來，廣物中歐班列先後實現了國際郵包班列、跨境電商班列、新能源車班列、JSQ班列、冷鏈班列等首發，並逐步穩定常態化開行，「班列+」業務鏈條已經逐步成型。

2022年12月，廣物國際物流旗下首趟從廣州國際港發車的跨境電商班列啟程，開往波蘭馬拉舍維奇。今年以來，廣物大力打造「中歐班列+跨境電商」新模式、新業態，已在廣州國際港內投資建成廣東中歐班列跨境電商監管中心，可實現9610、9710和9810跨境電商申報模式，為客戶一站式解決跨境電商貨物發運的痛點和難點，目前已實現廣州至歐洲跨境電商班列的常態化開行。

廣物國際物流相關負責人透露：「接下來，我們將以華南唯一一條全程時刻表班列的建設為基礎，大力推動歐洲、東南亞等地跨境電商班列常態化運營，為完善廣東『買全球、賣全球』能力體系，保障出口供應鏈穩定和物流渠道暢通，作出新的更大貢獻。」

廣州國際港。（羊城晚報）

奔向新征程 平台聯運和產業園建設加速度

今年1月1日零時，伴隨着新年鐘聲，首列「粵陝號」國際班列（廣州-西安-歐洲）從西安國際港站發車。該班列由廣物國際物流與西安中歐班列聯合開發運營，貨物先在廣州經內貿鐵路運送至西安國際港集結，再搭乘「粵陝號」國際班列發往歐洲，是助力粵港澳大灣區與中西部地區高水平對外開放，共同推動中歐班列高質量發展的一次創新實踐。

近年來，與國內其他中歐班列平台進行跨區域合作、促進平台聯運，逐步成為粵港澳大灣區中歐班列的新趨勢。跨越山海的強強聯合，有利於雙方中歐班列整合資源、共享碩果，充分發揮雙方通道優勢和組貨互補能力，為大灣區貨物出口開闢了新通道。

記者從廣物國際物流獲悉，中吉烏公鐵聯運班列也是跨平台合作的成果，公司積極對接深圳鹽田港、新疆喀什綜保區，合資設立新疆中吉烏多式聯運有限公司，從而推動其成功開行，打通了中歐班列南向第四條戰略通道。

數字化轉型的推進，也為中歐班列的常態化開行提供了保障。廣物國際物流研發中心副部長李家琦告訴記者：「現在通過我們投資研發的粵歐通二期系統，貨代公司進行線上訂艙，就像在電商平台上買東西一樣。在訂艙線上化後，我們將通過班列延伸前段拖車、倉儲集拼、後端派送和運貿一體化等多種綜合服務內容，為客戶提供更加貼身、快捷的配套服務。」

未來，中歐班列將催生出國際物流、特色展貿、產業園區、供應鏈金融等更多業務新模式，深度融入中國、中亞和歐洲的產業鏈版圖。

例如，廣鐵集團將通過大力打造「物流基地+產業園+港口」利益共同體，創新供應鏈協同共建模式，發揮鐵路樞紐、沿海港口和地方物流基地聚集效應。廣物國際物流也加快產業園建設步伐，積極籌劃建設海外平台，增強平台向外延伸能力和核心競爭力；隨着粵歐通二期及BI大數據平台功能日趨完善，形成以中歐班列常態化開行為「綱」，「班列運營+產業園運營+商貿增值服務」三位一體的高質量發展體系。

中歐班列的常態化開行已是大勢所趨。在廣東經濟向常態化增長轉換的關鍵時期，中歐班列將繼續扛起「廣貨廣出」的歷史重任，按照「以貿養運、以貿促運」的發展思路，積極探索多元化發展途徑，以中歐班列高質量運營服務廣東外貿高質量發展。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

