美媒：美台啟動重大軍事合作　 陸軍特種部隊長駐並向外島派顧問

美國軍事新聞網sofrep.com於3月13日報道，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，包括在台長期部署俗稱「綠扁帽部隊」的美國陸軍特種部隊進行訓練，美軍顧問已開始在台軍金門與澎湖的兩棲指揮中心擔任常駐職務，負責定期與台灣精銳部隊進行演習訓練。



報道指出，相關合作是根據2023年《國防授權法》（NDAA）的規定，包括美國陸軍特種部隊正協助訓練台軍使用「黑色大黃蜂」（Black Hornet Nano）微型無人機，相關合作延伸到操作指引和訓練手冊的創建。 台灣空軍與美方特種部隊司令部已提議，透過軍購向美國採購這款微型無人機。

美國的《國防授權法》概述了向台灣部署美國人員的框架，主要專注於軍事訓練，但沒有安排文職官員的計劃。 有報告指出，美國特種作戰部隊聯絡分隊（U.S. Special Operations Forces Liaison Element ，SOFLE）將增加進駐台灣，包括計劃派駐美國第1特種部隊群（1st Special Forces Group）第2營A連小組。

報道指出，自去年以來，SOFLE一直在桃園市龍潭區一個基地開展行動，協調美國在台灣的所有特種作戰活動，並監督臨時部署當地的高價值設備和訓練資源。

國防安全研究院國防戰略專家蘇紫雲強調這次合作的戰略價值，並提到美國陸軍綠扁帽部隊的防禦能力。他們與台灣專業兩棲偵察營的整合，增強了台灣對抗敵軍入侵的能力，相關活動遍布數個關鍵地點，包括金門、馬祖、澎湖與淡水河口。