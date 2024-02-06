國防授權法上路　美軍｢綠扁帽｣長駐台陸軍兩棲營、授習微型無人機

美國「2023年財政年度國防授權法」（NDAA）實施後，今年起美軍顧問長駐台灣離島金門與澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營。台媒報道，美方去年已開始協助台灣特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機，以及協助撰寫準則與教案，台灣陸軍航空特戰指揮部業已呈案希望建案循軍售管道對美採購。



台媒《聯合報》報到，台防部表示，NDAA內容是協助台灣制定全面培訓與制度化能力，涉外軍事交流均依年度計劃執行，相關細節援例不予評論。

黑色大黃蜂奈米直升機無人機（UAV）。

根據美國「2023年財政年度國防授權法」，包裹美國政府將派遣官員駐台的計劃，目前尚未聞有規劃中的文官駐台。但台媒報道指稱，據悉美軍駐台的「特戰合作組」（SOFLD）據此先行擴大駐訓模式，由綠扁帽部隊（Green Berets，專指美國陸軍特種部隊）第一總隊第二大隊Ａ中隊各派出三人小組，進駐到陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓，成為駐訓觀察員。過去美軍頻繁前往的空降訓練中心（現位於屏東大聖西新址）與谷關特戰訓練中心，這次反而未派人進駐。

報道表示，「特戰合作組」名義上是受美國在台協會台北辦事處聯絡事務組管制，但是，實際上是執行美台「陸威專案」下特戰部隊合作與交流事項，而陸威專案又是屬於美國在台協會台北辦事處安全合作組的業務範圍，顯見特戰合作組的特殊與多元性。

電影《12壯士》的故事改編自小說，而真實版的「綠扁帽」士兵也是出自美國。（劇照）

據了解，特戰合作組去年起便常駐桃園龍潭特戰指揮部營區內，而所有美方在台特戰人員均受其指導、支援與管制，另管理美方暫存在台的高價值裝備或訓練器材，如特戰合作組去年即開始積極協助台軍特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機，並著手編寫準則與教案，即由特戰合作組支應器材並加以管理。

PD-100「黑色大黃蜂」（Black Hornet Nano）微型無人機是挪威Prox Dynamics公司研發製造，不及手掌大小，配備攝影機可傳輸全動態影像和靜止圖像，有約25分鐘飛行時間，飛行時速最高可18公里，可用於戰線偵察與民防勘察災後現場之用，是美軍特戰部隊現役裝備。