美國「鐵肺」男70年來如何生活　藉特殊呼吸法短暫活動上庭打官司

美國傳奇男子亞歷山大（Paul Alexander）3月11日逝世，終年78歲。患有嚴重小兒麻痺症的他無法自行呼吸，依靠在「鐵肺」內生活逾70年。期間他學會一種特別的「青蛙式呼吸」法，讓他每次可短暫脫離鐵肺，靠毅力讀完大學、當上律師，在法律界工作數十年。這位生命鬥士還有一位照顧他30年的保母蓋恩斯（Kathy Gaines），猶如他的「手和腳」。



「鐵肺」是一個除頭部以外覆蓋全身的金屬筒，經由改變筒內氣壓協助病人呼吸，實際上是一台負壓呼吸機。亞歷山大1952年患上小兒麻痺症（即脊髓灰質炎，poliomyelitis）時年僅6歲，頸部以下因而癱瘓、肌肉失去力量，自此須住進「鐵肺」協助呼吸。

亞歷山大生活要依賴「鐵肺」，幸也未完全受制，他後來掌握一種名為「青蛙式呼吸」（Frog breathing）的技巧，令他可以短暫離開。病人使用這種呼吸法時，要利用喉嚨肌肉令空氣通過聲帶，一次吞下一口氧氣，再將其推下喉嚨並進入肺部。

▼亞歷山大的照片

德州大學校友雜誌Alcalde稱，在使用呼吸法後，亞歷山大每次可在鐵肺外生活數小時，他宿舍的同學會用輪椅推他去上課。他1984年獲得德克薩斯大學法學學位，之後也是靠這種呼吸法通過律師考試、出庭、坐飛機參加為殘疾人士爭取權利的運動等。

亞歷山大2020年表示，這種呼吸法就像踩單車，只能在清醒時使用。在他生命的最後幾年，他再次幾乎完全受困於「鐵肺」之中。

「鐵肺」依賴電力運作，一旦停電，對病人來說生死攸關。亞歷山大臨終前曾解釋，他沒有鐵肺已無法自行呼吸太久，他的保母蓋恩斯（Kathy Gaines）會在停電的黑夜來到他身前，為他施行人工呼吸。

生命鬥士亞歷山大可靠特殊呼吸法短暫活動，圖為他（下排左）與保母蓋恩斯（下排右）2014年的合照（FB@Rotary Club of Park Cities）

《每日郵報》13日報道，蓋恩斯約30年前看到徵才廣告後，開始成為亞歷山大的保母，並與他同住，或住在同一大廈，兩人之間沒有浪漫關係，但亞歷山大的兄弟曾形容兩人屬「最接近婚姻」的關係。

蓋恩斯負責亞歷山大的日常護理，例如是清潔臉部、更換衣服和床單、修剪頭髮和指甲，又或是文書工作、去雜貨店購物等。

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