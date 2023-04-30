英國84歲婆婆3度經歷喪兒之痛　藉踩單車療傷繞蘇格蘭1圈籌款

英媒4月29日報道，英國一名84歲「祖母級車手」啟程挑戰踏單車繞蘇格蘭騎行一圈，全程逾1,000英里（約1,609公里），並會在途中渡過85歲生日。她此行不單為慈善機構募款，背後更有令人心酸的理由：她有3名子女在數年間相繼逝世，踩單車是她的「療傷」方法。



來自蘇格蘭西南部加洛韋（Galloway）地區的婆婆梅維絲（Mavis Paterson）29日起程後會先沿西海岸向北部進發，之後沿東海岸折返西南部，計劃每日完成30至50英里（約48至80公里），預計5月28日返抵加洛韋，全程由駕駛露營車的朋友陪同。

梅維絲的母親和妹妹相繼因癌症離世後，她便一直舉行多項挑戰，為麥克米倫癌症支持組織（Macmillan Cancer Support）募款，至今近20年。今次挑戰募得款項，亦會捐給同一機構。

以踩單車「療傷」

梅維絲的3名子女在2012年至2016年間分別逝去，死時均只有40多歲，其中兒子桑迪（Sandy）2012年死於心臟病、女兒凱蒂（Katie）2013年因肺炎與世長辭，到了2016年，另一兒子鮑勃（Bob）死於意外。

她在孩子過世時感到非常無助，但發現騎單車有如「治療」，可為她減輕痛苦，「當我的孩子們離世，我不知道該怎麼辦。但是騎單車對我幫助很大。」

「當我騎單車，我不會那麼想他們，」梅維絲說，「我確實經常想到他們，但我必須面對生活，所以我接受對我有巨大幫助的挑戰。」

梅維絲50多歲時愛上騎單車， 2019年更成為征服蘭茲角（Land’s End）至英國最北村莊John O'Groats路線的最年長女性，打破健力士世界紀錄，並為麥克米倫籌得7.5萬英鎊。