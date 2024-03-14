中國公布北部灣北部領海基線　越南：促遵守《聯合國海洋法公約》

中國3月早些時候公布了北部灣北部的領海基線，越南外交部對此回應稱，國際法和其他國家的權益必須得到尊重。



中國央視新聞早前報道，中國政府3月1日發布了關於中華人民共和國北部灣北部領海基線的聲明，公布了北部灣（Gulf of Tonkin）北部的領海基線。

據路透社報道，越南外交部發言人星期四（3月14日）在例行記者會期間對此回應稱：「越南認為，沿海國家在確定測量其領海的基線時，應遵守1982年《聯合國海洋法公約》。」

路透社報道指出，根據《聯合國海洋法公約》，直線基線的劃定「不得明顯偏離海岸的總體方向」，而中國政府用遠離海岸的直線劃定了北部灣的基線。

中國外交部2024年3月1日公布北部灣北部領海界線基點。（中國外交部網站）

中國則稱，中國嚴格遵守了國內法、國際法和雙邊協定；北部灣海域只涉及中國和越南兩個沿岸國，中越已於2000年劃定了北部灣界線，中國在北部灣中方一側設領海基線，不會影響越南和任何第三國的權益。

路透社報道稱，越南和中國在南海有主權紛爭，但在北部灣則保持着相對較友好的關係。中國國家主席習近平去年12月訪問河內期間，兩國還同意在北部灣進行聯合巡邏。

越南外交部發言人敦促中國尊重有關界線的協議，但拒絕評論中國公布的基線會否危及兩國2000年簽署的協議，並拒絕透露中國此舉會否影響雙方聯合巡邏協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

