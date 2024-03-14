中國發布《美國所謂言論自由的事實真相》　批美方長期雙重標準

中國外交部3月14日發布《美國所謂『言論自由』的事實真相》報告，批評美國長期奉行雙重標準，用所謂「言論自由」的空洞政治口號和虛偽道德面具掩蓋政治操控和社會不公。



報告共分3個章節，分別是指美國言論自由名不副實、美國對內侵犯言論自由及美國對外操控言論自由。

報告批評在美國國內的政治鬥爭踐踏言論自由，新聞干預威脅言論自由，社交媒體侵犯言論自由，又指在國際上，美國幻想繼續「一言堂」，用霸權霸道霸凌阻礙國際關係民主化，用誣蔑造謠抹黑破壞國際輿論環境，用自我粉飾的道貌岸然形象和冠冕堂皇的說辭蠱惑國際社會。

中國國家主席習近平2024年1月30日下午在北京人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書。（新華社）

根據內容，中方批評美國政府一意孤行打壓TikTok（抖音海外版）、打着「言論自由」的幌子惡毒攻擊抹黑中國等，報告指美國利用「言論與新聞自由」干涉別國內政、顛覆他國政權，並借助「言論自由」策動顏色革命。

報告也指責美國媒體片面解讀新聞事件，惡意報道涉華新聞，指「美國一些政客和媒體將美國民眾因為總統選舉問題圍攻國會大廈的行為斥責為暴亂，卻將中國香港地區發生的街頭暴力運動美化為『追求民主自由』和『美麗的風景線』。」

中國外交部透過網站發布報告全文。