以巴戰爭：美國再制裁以色列定居者　參院領袖斥以方拒兩國方案

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭仍然持續，美國的取態變化備受關注，美國3月14日再制裁在約旦河西岸的以色列定居者，另一邊廂，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指以色列拒絕兩國方案是「嚴重錯誤」。



路透社3月14日報道，據美國財政部網站顯示，美國14日制裁3名在約旦河西岸的以色列定居者，以及兩個以色列人的定居者哨站（Israeli settler outposts）。

美媒Axios於3月13日引述3名不具名的美國官員指，這些哨站會成為制裁目標，原因是它們被視為極端主義定居者的基地，以襲擊巴勒斯坦人。

美國總統拜登（Joe Biden）2月1日也曾簽署行政命令，制裁4名猶太定居者，指他們在哈馬斯2023年10月7日突襲以色列之後，襲擊約旦河西岸的巴勒斯坦人。

2023年9月13日，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）於國會會見記者。（路透社）

美國參議院多數黨領袖舒默14日在參議院發表講話時表示，以色列須做出重大調整，以實現與巴勒斯坦人的持久和平。

民主黨的舒默又稱，以色列拒絕兩國解決方案是一個嚴重錯誤，敦促以巴衝突的談判代表盡一切可能確保停火、釋放人質並達成協議，讓援助進入加沙。