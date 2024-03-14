以色列襲擊加沙物資分發中心　釀五死22傷

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）稱，以色列襲擊了該機構在加沙的食物分發中心，造成五人死、22人傷，死者包括其一名職員。



綜合外電報道，UNRWA星期三（3月13日）在一份聲明中說，以軍襲擊了位於加沙拉法東部的一個食物分發中心，造成五人死、22人傷，死者包括UNRWA的一名職員。機構還補充說，這個糧倉的座標此前已經與以軍共享。

該機構負責人說：「UNRWA在加沙地帶僅存的幾個分發中心遭到襲擊，此時糧食供應即將耗盡，飢餓現象普遍存在，某些區域甚至演變成饑荒。」

物資分發點發生槍擊 加沙稱逾百人死以色列駁斥

以色列隨後稱，一名哈馬斯指控官——穆罕默德·阿布·哈斯納在這場襲擊中喪命。以軍發言人稱，此人之前曾向哈馬斯提供以軍位置的情報，也「涉及控制人道援助物資並將其分發給哈馬斯恐怖分子」。

隨着加沙飢餓問題日益加劇，國際社會加大施壓，以色列表明將試着從多個入境點向加沙地帶運送「大量」人道救援物資。

以軍星期三早些時候宣布，六輛裝載着世界糧食計劃署物資的援助卡車已通過「第96號門」的過境點進入加沙地帶北部，那裏的飢餓危機尤為嚴重。