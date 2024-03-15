SpaceX第三次試射首次進入軌道　返回失敗但仍「取得成功」

SpaceX在3月14日再度試射「星艦」（Starship）巨型火箭，火箭雖然成功發射升空，但在重返大氣層期間失去聯繫。SpaceX仍稱發射取得成功，並對此表示祝賀。



這次是SpaceX第三次試射星艦火箭，與過去兩次相比，這次發射成功進入大氣層軌道，任務時間長達50分鐘遠比過去兩次都要多。這次試射亦未準備回收火箭，因此儘管火箭失聯墜毀亦代表「取得成功」。

星艦2023年兩度試射，但全部失敗收場。這次火箭在發射2分鐘後，按計畫成功進行熱分離，已超越第2次試射成果，並在發射47分鐘後，完成二次點火。外界認為這次試射，顯示SpaceX已取得重大突破和進步。

SpaceX解說員霍特（Dan Huot）在社交媒體平台X上表示，飛船已經失去聯絡，「但再次看到我們這次的進展有多大，真是令人難以置信。」SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）也在X上分享了任務回顧和一些慶祝的話語：「為這個不可思議的一天，向整個團隊表示衷心的祝賀。」

SpaceX的創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）則為這次發射貼出多張照片，包括一段顯示星艦在重返入大氣層時經歷高溫和壓力的影片，並稱這世界上最強的火箭將實現「多行星的生活」。

FAA會對介入調查

儘管SpaceX對這次任務取得的成功感到高興，但在聯邦航空局（FAA）眼中，這次星艦重返大氣層時失去聯繫仍被視為失敗。FAA同日表示，將會調查這次火箭意外原因。

當太空船在飛行過程中出現意外時，FAA都會進行事故調查，即使SpaceX在飛行前已預期星艦可能無法倖存。