SpaceX星艦試飛「兩連敗」火箭爆炸＋飛船失聯　成績好過第一次？

SpaceX因需更換格柵翅片執行器，定於11月17日晚上9時發射的「星艦」（Starship）被推遲至18日晚上9時發射，發射窗口有20分鐘。這發射標誌着Space X在7個月以來第二次嘗試將「星艦」送上軌道。



星艦升空不久後即超越4月第一次試飛的飛行最高高度40公里，在約2分50秒時與助推器分離。不過SpaceX於飛行時間達12分48秒便中斷直播。

是次試飛中，在一級火箭達到工作時序後，二級火箭發生故障，星艦的超級重型（Super Heavy）在飛行過程中發生爆炸。

飛船與「超級重型」分離後仍繼續飛了一段距離，可惜之後SpaceX與它失去聯繫。公司說星艦可能在飛行途中已經損毀。之後SpaceX的工程師John Insprucker表示，目前可確信星艦的自毀係統已被迫觸發。

是次試飛跟4月20日首次試飛一樣，也在德州博卡奇卡（Boca Chica）的星際基地（Starbase）進行。

今次試飛原定目標是飛船與推進器分離後繞地球飛行，並在升空約1.5小時後穿過地球大氣層，於夏威夷海岸附近的太平洋海域降落。

四個目標或亮點

雖然試飛失敗，這個任務達到至少4個預定目標或出現亮點：升空離地、第一、二級分離、首次進入大空，以及搭載星艦的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭達到最大動壓點（Maximum dynamic pressure，Max Q）。

Max Q是航空航天工程學的術語，表示在諸如運載火箭及探空火箭等飛行器達到最大動態壓力的點。Max Q也是此類飛行器設計中的一個重要因素，因其空氣動力結構載荷與動壓成正比，對飛行器的飛行包線構成限制。

以下是SpaceX在其社交媒體X賬號進行直播：



星艦在4月20日首次試射，但因引擎故障以及推進器無法與太空船分離，在半空中解體爆炸，火球墜落至墨西哥灣。當天星艦飛行最高高度40公里，升空後約4分鐘爆炸，發射台也因強大後座力嚴重損毀。

美國太空總署（NASA）擬於2025年使用「星艦」將阿提密斯（Artemis，又譯阿爾忒彌斯）登月計劃的太空人送到月球。

星艦由SpaceX建造，是新一代可重複使用太空船。火箭高度約120米，載荷超過100噸，是過去阿波羅計劃運載太空人上月球的「土星5號」（Saturn V）兩倍多。太空船利用便宜的不鏽鋼打造，目的是降低發射成本，把人類及貨物發射上太空。

以下是SpaceX在其YouTube頻道上發布準備工作的影片：

