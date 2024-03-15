阿巴斯任命經濟顧問穆斯塔法任新總理　新政府要務為重建加沙

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）3月14日任命其經濟顧問穆斯塔法（Mohammad Mustafa）出任新總理，並負責組建新政府，以接替上月請辭的總理什泰耶（Mohammed Shtayyeh）。新華社引述巴勒斯坦消息人士稱，穆斯塔法將努力組建一個由專家組成的技術官僚政府。



綜合新華社及路透社報道，阿巴斯要求穆斯塔法致力爭取巴勒斯坦人民的最高利益，並指新一屆政府的首要任務，是領導和協調加沙地區救援和重建工作，以及改革自治政府屬下機構。

69歲的穆斯塔法出生於巴勒斯坦，現任巴勒斯坦投資基金（Palestine Investment Fund，PIF）主席，同時擔任阿巴斯的經濟顧問。他擁有美國喬治華盛頓大學（George Washington University）工商管理和經濟學博士學位，曾經擔任世界銀行經濟學家。他2013年至2014年曾擔任主管經濟事務的副總理，並於2014年主導戰事後的加沙重建。

今年2月26日，阿巴斯接受時任總理什泰耶提交的政府辭呈，並要求什泰耶內閣繼續履行職責直至新政府成立。