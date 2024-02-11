以色列總理續為進攻加沙拉法辯護稱會撤離平民　「勝利觸手可及」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在星期六（2月10日）晚間播出的採訪中說，以色列軍方將在對加沙南部城市拉法（Rafah）發動襲擊之前為「平民提供安全通道」，並否認外界對「災難」的擔憂。



綜合路透社和法新社報道，內塔尼亞胡在美國廣播公司《本周》節目中表示，此次攻勢是鎮壓哈馬斯（Hamas）的關鍵。

「勝利觸手可及。我們將消滅剩餘的哈馬斯恐怖分子營和他們最後的堡壘拉法。」

他說：「我們將在為平民提供安全通道的同時做到這一點，以便他們能夠離開。」「我們正在為此制定詳細計劃，我們不是對此漫不經心。」

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他提到拉法以北的地區已被清理，可以用作平民的安全區。但目前尚不清楚這麼多躲在臨時帳篷裏的人可以去哪裏。當被問及時，內塔尼亞胡只說他們正在「制定詳細計劃」。

以色列即將進攻拉法的消息引起國際社會的巨大擔憂。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）與其他國際聲音一致認為，對拉法的進攻「將導致難以形容的人道主義災難」。

美國表示，不支持對拉法發動地面進攻，並警告稱，如果計劃不當，此類行動將面臨「災難」風險。總統拜登（Joe Biden）星期四對以色列發出迄今為止最強烈的批評，稱以色列的報復「太過份了」。

對於那些認為對拉法的襲擊已經跨越紅線的批評者，內塔尼亞胡回應道：「那些說我們在任何情況下都不應該進入拉法的人基本上是在說，『輸掉戰爭。讓哈馬斯留在那裏。』」

本文獲《聯合早報》授權轉載

