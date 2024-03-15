美國駐華大使訪港避談23條　反駁北京批評TikTok剝離法案

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）3月11日至12日在沒事先公布的情況下低調訪問香港。此行發生在港府立法會審議基本法23條立法。雖然他並無發表相關言論，仍引起外界注意。



有港媒引述消息人士稱，伯恩斯從美中關係大框架下收集商界和媒體代表的意見，23條只是有關香港角色以及未來的一系列問題的其中一個。

他12日由美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）陪同，到位於中環的外國記者會出席非正式的閉門會議，與會者包括美國商會的董事會成員。伯恩斯並未接受有關此行是否與23條立法的相關提問。

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

TikTok在美剝離法案3月13日在眾議院過關，此事在中美之間引發爭議。伯恩斯接受彭博社採訪時對中方的批評反駁，並指美國社交媒體X、Facebook、 Instagram等在中國受禁，而中國官員卻可在X批評美國，稱這一缺乏對等的現狀「極其諷刺」。

中國外交部發言人汪文斌法案在14日舉行的例行記者會上回應稱：「美國眾議院通過的相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。如果所謂『國家安全』的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯」。

圖為2024年2月10日，美國駐港澳總領事館在Facebook發布的影片截圖，顯示總領事梅儒瑞向民眾拜年。（影片截圖）

美國駐港澳總領館發言人證實，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）3月11日至12日在港接待伯恩斯。

這也是伯恩斯2022年就任駐北京大使後，外界所知首次對港訪問。

美國駐港澳總領館沒說明他此行目的和具體行程，僅說在港舉行會議，標誌着恢「這是恢復常態性及長年內部政策與管理協調討論」。