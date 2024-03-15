審查12個月後　斐濟：維持與中國警務合作協議

太平洋島國斐濟去年年初叫停了2011年同中國簽署的警務合作協議，理由是兩國的民主和司法制度不同。不過，據英國《衛報》14日報道，斐濟內政部長皮奧（Pio Tikoduadua）表示，經過12個月的審查，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。



「我們已經審查了12個月，協議現在已經恢復了。」皮奧說，斐濟會繼續與中國在情報交流、警察培訓與交流、設備供應等方面合作。

談及中國國家安全人員是否會重返斐濟時，皮奧表示，未來兩國將共同決定要如何執行，但目前斐濟警察部隊裏沒有中國警員。

然而，斐濟第一大報《斐濟太陽報》本周詢問斐濟總理蘭布卡有關警務協議的審查時，蘭布卡表示，暫未收到內政部長的最新報告。

2011年，中斐就簽署了關於警務執法合作的諒解備忘錄，中國為斐濟提供相關援助和培訓，幫助斐濟提高警務執法能力，共同開展打擊跨國犯罪行動。

不過，2022年底宣誓就職的斐濟總理蘭布卡對這一協議多有看法，並在2023年初止中斐警員培訓計劃，此後該協議一直在審查中。

蘭布卡當時表示，中國國家安全人員無需繼續在斐濟警察部隊工作，因為兩國的民主和司法制度不同，「我們會回到與我們有相似制度的地區」。他聲稱，來自澳洲、新西蘭等其他國家的人員可以留下來，因為他們的制度與斐濟相似。

2023年5月，中國駐斐濟大使館發文稱，中國同斐濟的合作公開透明，不針對任何國家，也不應受任何國家干擾。

蘭布卡2022年12月成為斐濟總理（Getty）

「我們樂見斐濟同其他國家開展互利合作，願同其他域內外國家共同努力，幫助斐濟增強自主發展能力，加快實現發展振興。中方真誠希望有關國家能夠多為太平洋島國做好事、幹實事，而不是僅僅出於地緣政治的需要才關心和幫助島國。」

報道稱，同年6月，斐濟與新西蘭簽署防務合作協議後，蘭布卡對中斐警務合作協議的看法似乎有了轉變，認為應先完成審查再做決定。

斐濟是第一個同新中國建交的太平洋島國。自1975年建交以來，中斐兩國關係發展順利。2013年至2017年，中國公安部共向斐濟派駐了4批、共8名警務顧問。2017年，中、斐警方聯合開展行動，打擊電信網絡詐騙犯，一舉搗毀斐濟楠迪鎮附近5個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人77名。2021年，為加強與斐濟警方的交流合作，支持斐濟警方加強打擊針對中國僑胞的犯罪行為，中國斐濟使館還向斐濟警方捐款1.5萬斐元（約5.2萬港元）。

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